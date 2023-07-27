Электромобилям обещают сухой паек

Щедрая система поощрений сделала Норвегию крупнейшим рынком электромобилей. Теперь, говорят эксперты, власти страны ищут пути безболезненного сворачивания программ стимулирования, которые только в прошлом году стоили бюджету примерно $4 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Как свидетельствует статистика, собранная Bloomberg, Норвегия подтвердила свой статус мирового лидера по использованию электромобилей и развитию инфраструктуры для них.

В мае и июне 96% всех проданных новых автомобилей пришлось на электромобили или автомобили с гибридным двигателем.

А по итогам прошлого года Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в истории страны, сбросив с первого места многолетнего лидера — Volkswagen Beetle.

Все это — следствие широкой и многолетней кампании по стимулированию продажи электромобилей. Однако у успеха есть и обратная сторона. Только в прошлом году разного рода стимулы, по данным правительства страны, стоили бюджету $4 млрд. И раз уж рынок электромобилей в стране становится все более развитым, местные политики начали думать о том, как избавить потребителей от зависимости от разного рода бонусов, к которым те привыкли, покупая электромобили.

По мнению экспертов, быстрая и кардинальная отмена стимулов может вызвать серьезные проблемы. Один из таких экспертов, Хокон Вис, генеральный директор компании Recharge, оператора системы зарядки электромобилей по всей Скандинавии, указывает на опыт Швеции, которая в прошлом году отменила программу стимулирования покупки электромобилей. Итог — падение на 20% покупок автомобилей в первой половине текущего года. «Надо постоянно поддерживать этот процесс, а в Швеции он прекратился»,— цитирует его Bloomberg.

До сих пор система поощрений, действительно, была необыкновенно щедрой. При покупке электромобиля не нужно было платить особый налог на покупку автомобиля (в среднем это $27 тыс.).

Владельцы электромобилей платили заметно более низкие дорожные сборы, им была разрешена бесплатная парковка, они платили меньше за перевозку автомобиля на пароме и так далее. Наконец, в соответствии с действующим в стране «правом на зарядку», счета за установку аккумуляторов для жителей многоквартирных домов в равной степени распределялись среди всех жильцов дома, а не только владельцев электромобилей.

В ответ на слова политиков о том, что систему поощрений надо менять, что ее все сложнее выносить государственному бюджету, сторонники сохранения стимулирования говорят о том, что победные отчеты и даже факт того, что электромобиль стал бестселлером за всю историю страны, на самом деле маскируют то обстоятельство, что победа электробатарей над двигателями внутреннего сгорания не только не окончательна, но и сомнительна.

Несмотря на рост продаж электромобилей, 72% пассажирских автомобилей в стране — машины с бензиновым или дизельным двигателем. Объясняется это, в частности, тем, что срок службы таких автомобилей, в отличие от электромобилей, легко может превышать десять лет. Кроме того, говорят они, покупателями электромобилей в первую очередь становятся люди с относительно высоким достатком. Те, кто зарабатывает меньше, пока еще не сменили свои бензиновые и дизельные машины на электромобили. А если систему стимулирования отменить или каким-то образом ограничить, то и не пересядут.

Тем не менее власти страны настроены решительно и мощную систему стимулов начали разбирать. В 2017 году владельцы электромобилей лишились права на бесплатную парковку.

С января нынешнего года владельцы электромобилей начали платить дорожный налог, а налоговые льготы для дилеров, продающих электромобили, были сокращены вдвое. Обсуждаются и сокращение или отмена и других стимулов.

Сторонниками отмены льгот выступают и представители «зеленых». В частности, глава комитета по транспорту городского совета Осло, член партии «Зеленые» Эйвинд Тредал вовсе считает систему льгот «извращением», поскольку, так или иначе, она стимулирует езду на автомобиле, «притом что самыми щадящими к окружающей среде видами транспорта являются велосипеды и городской транспорт».

Эксперты говорят, что, какими бы в итоге ни были решения властей страны, к ним уже приковано внимание правительств многих стран мира: любой, положительный или отрицательный, опыт будет полезен для других стран — и тех, кто столкнулся с подобной проблемой, и тех, кто, как, например, Соединенные Штаты, только начали развивать программы стимулирования покупки электромобилей.

Андрей Келекеев