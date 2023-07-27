Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Электромобилям обещают сухой паек

Власти Норвегии сворачивают программы стимулирования покупок электромобилей

Щедрая система поощрений сделала Норвегию крупнейшим рынком электромобилей. Теперь, говорят эксперты, власти страны ищут пути безболезненного сворачивания программ стимулирования, которые только в прошлом году стоили бюджету примерно $4 млрд.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Как свидетельствует статистика, собранная Bloomberg, Норвегия подтвердила свой статус мирового лидера по использованию электромобилей и развитию инфраструктуры для них.

В мае и июне 96% всех проданных новых автомобилей пришлось на электромобили или автомобили с гибридным двигателем.

А по итогам прошлого года Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в истории страны, сбросив с первого места многолетнего лидера — Volkswagen Beetle.

Все это — следствие широкой и многолетней кампании по стимулированию продажи электромобилей. Однако у успеха есть и обратная сторона. Только в прошлом году разного рода стимулы, по данным правительства страны, стоили бюджету $4 млрд. И раз уж рынок электромобилей в стране становится все более развитым, местные политики начали думать о том, как избавить потребителей от зависимости от разного рода бонусов, к которым те привыкли, покупая электромобили.

По мнению экспертов, быстрая и кардинальная отмена стимулов может вызвать серьезные проблемы. Один из таких экспертов, Хокон Вис, генеральный директор компании Recharge, оператора системы зарядки электромобилей по всей Скандинавии, указывает на опыт Швеции, которая в прошлом году отменила программу стимулирования покупки электромобилей. Итог — падение на 20% покупок автомобилей в первой половине текущего года. «Надо постоянно поддерживать этот процесс, а в Швеции он прекратился»,— цитирует его Bloomberg.

До сих пор система поощрений, действительно, была необыкновенно щедрой. При покупке электромобиля не нужно было платить особый налог на покупку автомобиля (в среднем это $27 тыс.).

Владельцы электромобилей платили заметно более низкие дорожные сборы, им была разрешена бесплатная парковка, они платили меньше за перевозку автомобиля на пароме и так далее. Наконец, в соответствии с действующим в стране «правом на зарядку», счета за установку аккумуляторов для жителей многоквартирных домов в равной степени распределялись среди всех жильцов дома, а не только владельцев электромобилей.

В ответ на слова политиков о том, что систему поощрений надо менять, что ее все сложнее выносить государственному бюджету, сторонники сохранения стимулирования говорят о том, что победные отчеты и даже факт того, что электромобиль стал бестселлером за всю историю страны, на самом деле маскируют то обстоятельство, что победа электробатарей над двигателями внутреннего сгорания не только не окончательна, но и сомнительна.

Доля проданных в ЕС электромобилей впервые превысила долю новых дизельных машин

Несмотря на рост продаж электромобилей, 72% пассажирских автомобилей в стране — машины с бензиновым или дизельным двигателем. Объясняется это, в частности, тем, что срок службы таких автомобилей, в отличие от электромобилей, легко может превышать десять лет. Кроме того, говорят они, покупателями электромобилей в первую очередь становятся люди с относительно высоким достатком. Те, кто зарабатывает меньше, пока еще не сменили свои бензиновые и дизельные машины на электромобили. А если систему стимулирования отменить или каким-то образом ограничить, то и не пересядут.

Тем не менее власти страны настроены решительно и мощную систему стимулов начали разбирать. В 2017 году владельцы электромобилей лишились права на бесплатную парковку.

С января нынешнего года владельцы электромобилей начали платить дорожный налог, а налоговые льготы для дилеров, продающих электромобили, были сокращены вдвое. Обсуждаются и сокращение или отмена и других стимулов.

Сторонниками отмены льгот выступают и представители «зеленых». В частности, глава комитета по транспорту городского совета Осло, член партии «Зеленые» Эйвинд Тредал вовсе считает систему льгот «извращением», поскольку, так или иначе, она стимулирует езду на автомобиле, «притом что самыми щадящими к окружающей среде видами транспорта являются велосипеды и городской транспорт».

Эксперты говорят, что, какими бы в итоге ни были решения властей страны, к ним уже приковано внимание правительств многих стран мира: любой, положительный или отрицательный, опыт будет полезен для других стран — и тех, кто столкнулся с подобной проблемой, и тех, кто, как, например, Соединенные Штаты, только начали развивать программы стимулирования покупки электромобилей.

Андрей Келекеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...