Что нам стоит дом построить

В этом году кубанские девелоперы запустили ряд масштабных проектов многоквартирного жилья. Самые значимые из них с точки зрения площади застройки и потребительских характеристик — в подборке «G»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК «Семья» Фото: СК «Семья»

Строительная компания «Семья» до конца 2025 года построит новый жилой микрорайон напротив станицы Елизаветинской. На участке в 70 га возведут 32 дома переменной этажности — от 9 до 18 этажей — объемом жилья в 300 тыс. кв. м. Также здесь будут возведены три детских сада, школа, дог-парк и медцентр.

Фото: ГК «Неометрия»

ГК «Неометрия» возводит в Адлерском районе Сочи на территории 4,5 га гостиничный комплекс премиум-класса «Нескучный сад». Проект включает в себя два 10-этажных корпуса, более 1,7 тыс. номеров, три бассейна, в том числе с морской водой, фитнес-центр, развлекательные, гастрономические и торговые площади, детские развивающие центры. Для деловых мероприятий предусмотрены зоны коворкинга и конференц-залы. Проект планируется завершить до конца 2024 года.

Фото: пресс-служба ГК «Точно»

Группа компаний «Точно» планирует возвести в Краснодаре новый микрорайон на 10 тыс. жителей. Жилой массив «Патрики» должен появиться в границах улиц Старокубанской, Сормовской, Лизы Чайкиной, Уральской. Ранее на этой территории стояли старые корпуса бывшего завода «Краснодарсельмаш». Жилой комплекс бизнес-класса разместится на земельном участке площадью 24 га. Общая площадь жилой застройки без учета инфраструктуры составит 300 тыс. кв. м. Проект предполагает квартальную застройку территории десятью многоквартирными домами по 9–18 этажей с комплексным освоением территории. Всего будет создано пять кварталов. На территории микрорайона запланировано строительство двух детских садов по 240 мест каждый, одного дошкольного учреждения на 280 мест и школы на 1550 мест. Окончательное завершение строительства намечено на 2028 год.

Фото: пресс-служба ГК «Точно»

Группа компаний «Точно» планирует реализовать в Тихорецке жилой проект «Высочество» на 497 квартир. Согласно проекту, комплекс комфорт-класса будет построен в центре города (на улице Калинина) на территории площадью более 2,7 га. ЖК будет состоять из двух домов разноэтажной застройки. Первую литеру на 312 квартир со спортзалом и детским досуговым центром планируют сдать до конца 2024 года. На территории комплекса также разместятся: коммерческая галерея, детская площадка, зоны отдыха и барбекю.

Фото: DOGMA

Компания DOGMA продолжает реализацию масштабного проекта по комплексному развитию микрорайона «Самолет» в районе Западного обхода. Общая площадь микрорайона составит 183 га, на территории планируется возвести 66 многоквартирных домов, из которых 24 уже сданы. В совокупности здесь будет более 32 тыс. квартир. В первом полугодии застройщик сдал семь новых домов микрорайона «Самолет». Все дома относятся к классу комфорт плюс. Площадь готового жилья превышает 148 тыс. кв. м, коммерческой недвижимости — 15 тыс. кв. м. В планах застройщика до конца года сдать еще более 530 тыс. кв. м жилья.

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