В цемент подмешали фальсификата

В России четверть строительной продукции является фальсифицированной. По мнению участников рынка, в связи с тем, что Краснодарский край является одним из лидеров в стране по объемам строительства, масштабы оборота недоброкачественной продукции на рынке стройматериалов могут превышать показатели по стране на 15–20%. Эксперты уверены, что ослабленный в последние годы в целях поддержания бизнеса госконтроль нужно вернуть.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным экспертов, чаще всего подделывают цемент, гипс, известь, изделия из камня или гипса

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ По данным экспертов, чаще всего подделывают цемент, гипс, известь, изделия из камня или гипса

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рынок стройматериалов вышел из-под контроля

«Наибольший процент фальсификата приходится на регионы с высокой активностью строительства, а также на приграничные к Казахстану территории. Кубань и ее столица Краснодар сейчас активно строятся, поэтому объем фальсификата в регионе, по данным нашей ассоциации, немного выше средних цифр по стране, примерно на 15–20%»,— утверждает генеральный директор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем (ЕВРАРОС) Игорь Прудников.

Около года назад представитель столичного департамента градостроительной политики Светлана Марченкова заявила, что в России четверть строительной продукции является фальсификатом. Она сказала об этом на заседании Межотраслевой комиссии по развитию систем оценки качества, продукции, работ и услуг, сообщал «Интерфакс».

Актуальные данные об объеме недоброкачественной продукции на рынке стройматериалов Кубани «G» не смогло предоставить ни одно из ведомств или объединений. «В 2022 году на проверки объявлен мораторий. Объективной информацией не располагаем»,— сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. При этом эксперты и участники рынка утверждают: доля контрафактной продукции растет. Среди главных причин называют следующие.

«После утраты в 2021 году Росстандартом надзорной функции за качеством стройматериалов нового органа, уполномоченного на эти действия, назначено не было, и до сих пор вопрос с контролем остается открытым. Есть так называемые техрегламенты ЕАЭС, которые должны соблюдать производители, но контроль за их соблюдением опять же ничем не регламентирован, кроме действия норм КоАП,— нет органа, способного проверить и привлечь к ответственности за нарушение»,— рассказывает генеральный директор ООО «Южный инновационно-консалтинговый центр» Марина Варшавская.

По словам эксперта, контроль отменили в целях снижения административной нагрузки на бизнес, но фактически это привело к росту недоброкачественной продукции на рынке стройматериалов. «Если никто не проверяет или ничего не может предъявить нарушителю, кроме административной ответственности по КоАП, то зачем выполнять какие-то жесткие регламенты, тратить деньги там, где можно сэкономить»,— говорит госпожа Варшавская.

Следующим этапом ослабления контроля на рынке, включая строительный, по мнению председателя Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры», заместителя управляющего Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Екатерины Антоновой, стала легализация параллельного импорта. Эксперт напоминает, что для минимизации урона в условиях санкционного давления на Россию правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей (Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 г. №506).

«Одним из минусов этого решения является отсутствие должного государственного контроля за ввозом строительных материалов. В связи с чем рынок пополняется некачественной и контрафактной продукцией. В конечном итоге государство не досчитается части налогов из-за серого ввоза подобной продукции»,— отмечает адвокат.

Екатерина Антонова добавляет, что, согласно вышеуказанному постановлению, положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к определенному перечню товаров (групп товаров), включая, например, штукатурные материалы, известь и цемент. Следовательно, нет никакой ответственности за изготовление, ввоз и использование такой продукции.

Она подчеркивает, что на Кубани в последние годы происходит бурный рост объемов строительства, начиная от трасс федерального значения и заканчивая многоквартирными домами. «Поэтому регион привлекателен для мошенников, нацеленных на сбыт подделок»,— резюмирует госпожа Антонова.

«Где тонко — там и рвется»

В первую очередь подделывают не технологичную и не сложную продукцию: цемент, гипс, известь, изделия из камня или гипса, говорит Екатерина Антонова. Это менее трудозатратно и проще в других отношениях, в частности можно обойтись без высокотехнологичного оборудования. Однако этими позициями ассортимент недоброкачественной продукции не исчерпывается.

По свидетельству председателя EL-Комитета Национального объединения производителей стройматериалов (НОПСМ), директора по связям с органами госвласти компании TDM ELECTRIC Дмитрия Зорина, ситуация с фальсификатом в Южном федеральном округе в последние годы вызывает озабоченность у экспертов рынка электротехники. Эксперт утверждает, что высокий спрос на кабель, вызванный масштабным строительством, сформировал серую зону. «В ЮФО в этом году фальсификат кабельно-проводниковой продукции составляет порядка 82%. В прошлом году эта цифра колебалась в районе 70–90%, такой вывод сделали эксперты НОПСМ совместно с Общероссийской общественной организацией "Всероссийский потребительский контроль" и экспертами Торгово-промышленной палаты Краснодарского края, которыми был проведен рейд по розничным магазинам электротехники Ростова-на-Дону, Краснодара и Сочи»,— рассказывает господин Зорин.

Подобная ситуация сложилась и на рынке отопительных приборов и систем отопления. «В нашей товарной группе фальсификат появляется, как правило, от желания "сшить шесть шапок из одной овчины", то есть от желания недобросовестных производителей сэкономить на металле в ущерб интересам и безопасности потребителей. Экономят, на чем могут: и на стальном листе (в случае стальных панельных радиаторов), и на алюминии (в случае алюминиевых и биметаллических радиаторов)»,— отмечает Игорь Прудников.

Он поясняет, что в соответствии с ГОСТом стальной лист в радиаторах отопления должен быть не тоньше 1,2 мм, но на рынке представлены и менее 1 мм. Секция качественного и безопасного биметаллического радиатора должна весить не менее 1,5 кг, однако из Киргизии и Китая в Россию привозят приборы с секциями легче 1 кг. «А как известно, где тонко — там рвется. Фальсифицированный радиатор заведомо не только не сможет давать рассчитанного по проекту тепла, но и очень скоро может прийти в негодность со всеми вытекающими последствиями, в прямом и переносном смысле»,— предостерегает эксперт.

В сегменте отделочных материалов из гипса роста объема фальсификата не наблюдается, утверждает генеральный директор ООО «Управляющая компания "ВОЛМА"» Владимир Овчинцев. «Неорганизованный бизнес не в состоянии взаимодействовать с поставщиками высокотехнологичной упаковки, не говоря уже о качественном сырье. Поставщики, обеспечивающие официальных производителей, работают с ограниченным количеством компаний и на условиях, выдержать которые смогут явно не многие»,— поясняет руководитель.

Он добавляет, что компанию больше тревожит ситуация с недобросовестной конкуренцией, связанной с попытками некоторых мелких производителей использовать либо элементы фирменного стиля «ВОЛМА», либо наименования, созвучные с товарными знаками производителя. «Своеобразный "китайский бизнес 90-х". Чтобы покупатель не попадал в подобную ловушку, мы рекомендуем смотреть на данные производителя. Производственные предприятия "ВОЛМА" указаны на тыльной стороне каждой упаковки сухих смесей — все восемь заводов с адресами и телефонами»,— советует господин Овчинцев.

Скупой платит дважды

Использование поддельных строительных материалов может привести к серьезным последствиям, включая ухудшение качества строительства, повышение риска сбоев и несчастных случаев, а также увеличение затрат на ремонт и обслуживание. В долгосрочной перспективе это может подорвать доверие общественности к строительной отрасли в целом, предостерегает генеральный директор компании по защите продукции от подделки при помощи некопируемого QR-кода — Pro Control Станислав Сидоров.

Для конечного потребителя последствия использования в строительных работах некачественных и поддельных материалов весьма плачевны, соглашается Екатерина Антонова. «Обыкновенному человеку, далекому от всех тонкостей производства, на стадии покупки будет весьма сложно отличить оригинал от подделки. Нередки случаи, когда после ремонта, к примеру, в ванной комнате лопается некачественная кафельная плитка. И вот человек несет убытки: он вынужден проводить очистительные работы, закупать новую плитку и заново ее класть»,— констатирует эксперт.

Пострадает и потребитель фальсифицированного радиатора. «Сэкономив сегодня при покупке дешевого радиатора, он за пару лет в несколько раз переплатит за повышенный расход тепла, который будет требовать от управляющей компании, чтобы обеспечить приемлемую температуру в доме. Фальсификат дешево обходится при изготовлении только недобросовестному производителю. Потребитель фальсификата всегда в итоге переплачивает за пользование таким прибором»,— говорит Игорь Прудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники рынка считают, что необходимо вернуть существовавший до пандемии госконтроль за качеством стройматериалов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Участники рынка считают, что необходимо вернуть существовавший до пандемии госконтроль за качеством стройматериалов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В целом это касается всех товаров на рынке стройматериаов. Владимир Овчинцев подчеркивает: фальсифицированная продукция не отвечает стандартам производства, а следовательно, и потребительские свойства, и результат работы с такими продуктами будут крайне низкого качества. «Строительство — процесс поэтапный. Сухие смеси, например, это важный промежуточный продукт, работа которого — приведение базовых поверхностей здания в идеальный вид для финишных покрытий, зачастую очень дорогих. Некачественные смеси могут стать причиной неприятных, весьма затратных ситуаций»,— предостерегает господин Овчинцев.

Адвокат, правозащитник, дипломированный медиатор Константин Ерохин добавляет, что особенно опасно, когда использование некачественных материалов помимо конструктивных недостатков (нарушение характеристик зданий и сооружений) серьезно отражается на пожарной безопасности, приводя к увеличению смертности при пожарах. «В Москве и других регионах разрабатываются методики стимулирования использования высококачественных пожароустойчивых, бездымных и негорючих материалов в строительстве»,— сообщает господин Ерохин.

Об этом же говорит Дмитрий Зорин. «Если строитель экономит, используя заведомо дешевый фальсификат, это может привести и к самым печальным последствиям — пожарам от замыкания или перегрева электропроводки, если кабель не рассчитан на ту мощность, которая в итоге через него проходит»,— рассказывает эксперт. Он считает, что застройщик должен нести ответственность за используемые материалы и подбирать только проверенных поставщиков. «Гарантировать это возможно только в том случае, если на стройке будет обеспечен входной контроль продукции — документальный и инструментальный»,— уверен господин Зорин.

Серые схемы нужно исключить

Участники рынка уверены: необходимо возвращать контроль за продукцией, исключая возможность ввоза по серым схемам.

«Многие эксперты считают, что упразднение контроля за рынком строительных материалов — это лоббистские игры крупных импортеров, в том числе ввозящих низкокачественные реплики европейских материалов. Да, нужно постепенно отпускать в свободное плавание рынок строительства, но это не означает полный отказ от контроля государства. Напротив, в этом сегменте мягкое участие государства просто необходимо, так как любое строительство — это одновременно и долгосрочные инвестиции, за которыми следует ипотека и заемное финансирование»,— считает Константин Ерохин.

По его словам, ослабление контроля выгодно строителям, которые в сложный экономический период могут снижать цены, экономя на материалах. «Но для целей благополучия региона подобные меры губительны: некачественное жилье тянет за собой ряд проблем, таких как пожарная безопасность, жизнь и здоровье граждан, бюджет края и т. д. В этой связи в долгосрочной перспективе контроль за материалами необходимо вернуть и сделать максимально прозрачным»,— уверен правозащитник.

Он подчеркивает, что важна активность представителей бизнеса. Так, по мнению эксперта, участники рынка могли бы организовать самосертификацию или объединиться в ассоциации с жестким контролем качества строительных работ. «Такие ассоциации среди прочего могут подавать коллективные обращения в орган по контролю за строительством для проверки недобросовестных строителей и выявлять подобных нарушителей»,— поясняет господин Ерохин. Он добавляет, что добросовестных производителей нужно поддерживать субсидиями.

По словам Дмитрия Зорина, примеры эффективного взаимодействия, когда по обращениям региональных органов власти, комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которые возглавляют непосредственно главы регионов, EL-Комитет НОПСМ проводит отбор и испытания образцов кабеля при строительстве инфраструктурных объектов регионов. «Результатом совместной работы стало значительное уменьшение доли фальсифицированной продукции, что, соответственно, снизило и техногенные риски на строительных объектах. Мы ожидаем, что в течение этого года количество подобных обращений из регионов, в том числе из Краснодарского края, возрастет»,— резюмирует господин Зорин.

Станислав Сидоров считает, что для борьбы с подделкой строительных материалов важно взаимодействие бизнеса, власти и общественности. По мнению эксперта, это может включать в себя усиление регуляции и контроля со стороны государства, обучение персонала в области обнаружения подделок, а также внедрение специальной некопируемой маркировки для того, чтобы защитить от подделки и от подмены продукции при доставке. «При этом также необходимо обеспечить строгое исполнение законов и наказание за фальсификацию. Если принять эффективные меры, можно ожидать снижения уровня фальсификации на рынке строительных материалов. Однако это потребует значительных усилий со стороны всех заинтересованных сторон, и прежде всего самих производителей, которые должны подготовиться к внедрению маркировки для защиты своей продукции и бренда в целом»,— отмечает господин Сидоров.

С экспертами соглашается и Марина Варшавская. Она уверена: если застройщики будут привлекаться к ответственности за использование недоброкачественных строительных материалов, то процент закупа фальсификата значительно снизится, следовательно, и объемы на рынке тоже. «Землетрясение в Турции наглядно показало, как влияет качество строительных материалов на качество жилья и к каким трагическим последствиям может привести их использование в условиях природных катаклизмов. Надеемся, наши кубанские строители не будут дожидаться, пока грянет гром, и будут добросовестно относиться к своей работе и тем объектам, которые они сдают людям»,— резюмировала госпожа Варшавская.

Маргарита Синкевич

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