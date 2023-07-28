МАФы современности

Рост объемов строительства на Кубани стимулирует развитие рынка малых архитектурных форм и элементов благоустройства. Эксперты утверждают, что конкурентная среда заставляет производителей активно расширять продуктовые линейки и повышать качество продукции. В тренде МАФы с освещением, необычная геометрия, фонтаны, экоматериалы, а также инновационные решения — рокарии, вертикальные сады и песчаные реки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году на Кубани действуют порядка 30 производителей строительных материалов, которые выпускают в том числе малые архитектурные формы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В 2023 году на Кубани действуют порядка 30 производителей строительных материалов, которые выпускают в том числе малые архитектурные формы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Государство инвестирует

По данным министерства промышленной политики Краснодарского края, в 2023 году на Кубани действуют порядка 30 производителей строительных материалов, которые выпускают в том числе малые архитектурные формы, изготовленные по госстандартам и техническим регламентам. В их номенклатурный перечень среди прочего входят тротуарная плитка, МАФы, элементы освещения для парков и дорог, оборудование и покрытие для игровых и спортивных площадок.

Одними из самых крупных производителей такой продукции являются ООО «Выбор-С» в Новороссийске (численность сотрудников — 492 человека), ООО «Терем железобетонные технологии» в Горячем Ключе (137),ООО «Южный завод металлоконструкций» в Краснодаре (109).

В ведомстве уточняют, что деятельность по производству МАФов относится к разным кодам ОКВЭД, в связи с чем установить количество предприятий, осуществлявших производство такой продукции в 2021–2022 годах, не представляется возможным.

«Рост отрасли производства элементов благоустройства, малых архитектурных форм, освещения для парков связан с участием региональных промышленных предприятий в реализации национальных проектов "Жилье и городская среда", а также с увеличением объемов строительства жилых и нежилых зданий и сооружений в Краснодарском крае»,— поясняют в минпроме региона.

По словам основателя компании по интерьерному и ландшафтному озеленению Botanicals Полины Евсеевой, около 70% потребителей рынка МАФов приходится на b2b-сектор: девелоперы, государственные структуры, управляющие компании, подрядчики по облагораживанию территорий, отели и дома отдыха. «Это связано с тем, что в проектах благоустройства городской территории используется более 10 изделий, когда в частные проекты интегрируются не более трех элементов за один раз»,— поясняет эксперт.

Коммерческий директор ООО «Фонтанград» Виктор Бублик добавляет, что власти крупных городов нередко заказывают достаточно большие дизайнерские объекты, которые впоследствии становятся уникальной архитектурной достопримечательностью — визитной карточкой места, где они установлены.

Эстетику подсветили

Специалист по благоустройству и озеленению ГК «Метрикс Development» Анна Молдаван утверждает, что на Кубани достаточно большой рынок МАФов с разнообразными линейками и ассортиментом как местной продукции, так и товаров производителей из других регионов России. «С зарубежными поставщиками в текущих реалиях сложно взаимодействовать, да и стоимость импортной продукции сильно увеличилась. Поэтому девелоперы сейчас наиболее тесно сотрудничают с отечественными производителями, которые готовы предложить качественное и современное оборудование»,— поясняет госпожа Молдаван.

Эксперт добавляет, что конкурентная среда заставляет компании-производители активно разрабатывать новые интересные варианты и индивидуальные решения под каждый проект заказчиков.

Появились более широкие продуктовые линейки, соглашается руководитель проектов бюро ATLAS Елена Трубина. «Вместо скамьи определенной формы производители предлагают три-пять элементов в едином стиле. Сет может выглядеть следующим образом: скамья для короткого и продолжительного отдыха, урна обычная и для раздельного мусора, велопарковка, пергола, столы и стулья для тихого досуга и пр.»,— рассказывает эксперт. При этом, по наблюдениям госпожи Трубиной, качество исполнения городской мебели, которая производится в России, значительно выросло.

Анна Молдаван поясняет, что МАФы подразделяют на детское игровое оборудование, спортивное и парковое. «Если сравнить несколько лет назад и сегодняшний день — то изменения колоссальные. В 2023 году для реализации площадок используются качественные, безопасные и долговечные материалы, например белая акация робиния или HPL-панели. Для создания аллей возле жилых комплексов применяются новые парковые конструктивные решения и необычная геометрия клумб, лавочек, тротуарных дорожек. Вдобавок ко всему набирает обороты тренд на МАФы с освещением. Подсвечивают лавочки-качели, беседки, перголы, беговые дорожки, добавляют световые шары, кубы и другие фигуры в клумбы. И это очень красиво, и зачастую двор вечером выглядит даже интересней, чем днем»,— рассказывает госпожа Молдаван.

По мнению эксперта, основные тренды этого года: разноуровневое освещение, композитные материалы, геопластика и изменение рельефа, комплексы для лазания, многофункциональные игровые и спортивные комплексы больших размеров.

Елена Трубина добавляет, что сформировался и тренд на устойчивость, то есть вторичное применение материалов. «Ресайклинг пластика, металла, дерева позволяет оптимизировать расход потребления и таким образом заботиться о планете»,— поясняет эксперт. Иногда МАФы становятся центральной идеей концепции благоустройства. «Например, в одном из наших проектов, в Щукинском лесопарке в Москве, мы по фотографиям воссоздали дизайн исторических беседок. Они полюбились посетителям парка как стильные и удобные пространства для отдыха, а также как элемент исторической преемственности»,— рассказывает госпожа Трубина.

По мнению Виктора Бублика, на юге России особенно актуально создание теневых зон возле фонтанов. «Это не только красиво, но практично и полезно, ведь в жаркие дни кубанские жители так нуждаются в местах, где можно гулять с семьей и детьми без опасности получить тепловой удар. Нужно создавать больше таких центров притяжения»,— считает руководитель. По его наблюдениям, наибольшее предпочтение сегодня отдается экологичным объектам. Виктор Бублик рекомендует больше внимания обращать на антивандальные функции материалов.

Полина Евсеева рассказывает, что для декоративного оформления и благоустройства новых озелененных территорий ландшафтные дизайнеры используют такие малые архитектурные формы, как вазоны и клумбы, скульптуры и фонтаны, небольшие конструкции монументальной архитектуры, скамьи, беседки, перголы. «Возрастает спрос на инновационные решения: рокарии, вертикальные сады, песчаные реки. Они дополняют дизайн ландшафта, создают его индивидуальный стиль и эстетическую привлекательность. В современных проектах все чаще используются "умные" системы ухода за территорией: автоматический полив, регулирование освещения»,— сообщает эксперт.

Благоустройство за миграцией не поспевает

Полина Евсеева отмечает, что, согласно спутниковым снимкам, которые опубликовал «Роскосмос» в сентябре прошлого года, Краснодар занимает последнюю строчку по уровню озеленения территории среди городов-миллионников России. «В плотной застройке города на 28,7 тыс. га приходится всего 2,2 тыс. га парков и древесных насаждений — это 8,1%. Для создания комфортной "зеленой" среды Краснодара было одобрено свыше 15 проектов с общим бюджетом более 13,7 млн руб. Реализация проектов началась уже весной этого года»,— сообщает эксперт.

Виктор Бублик констатирует: в последние годы Краснодарский край становится все более популярным для переезда, миграционный поток увеличивается. «Поэтому необходимо оформлять как можно больше прогулочных зон. Соответственно, МАФы не просто актуальные, а обязательные элементы благоустройства, ведь только правильно оформленные, визуально интересные и удобные территории будут привлекать посетителей»,— говорит руководитель. Он подчеркивает: необходимо перенимать мировой опыт в этой сфере, а не руководствоваться только наработками прошлых десятилетий. «При взаимодействии с иностранными коллегами-профессионалами в этой сфере можно получить не только богатый опыт, но и своеобразный толчок к созданию уникальных и оригинальных сооружений»,— считает Виктор Бублик.

По его мнению, основной проблемой для развития отрасли являются санкции, т. к. многие проверенные производители оборудования покинули российский рынок. «Приходится искать аналоги и переходить на новое оборудование, многое мы теперь изготавливаем самостоятельно. Отмечу, что прежде, чем установить ту или иную деталь в фонтан, особенно от новых для нас производителей, мы проверяем ее качество. У нашей компании три испытательных полигона, два из которых работают круглогодично»,— рассказывает Виктор Бублик.

Елена Трубина главное проблемой считает сложности в гарантийном обслуживании. «Как отличать поломку от дефекта на производстве? Кто должен оплачивать починку: производитель или управляющий территорией? Как на этапе закупки определить производителей, обеспечивающих строгий контроль качества выпускаемой продукции? Если удастся заранее проработать эти вопросы, то не придется переплачивать за ремонт во время эксплуатации»,— говорит госпожа Трубина.

Анна Молдаван уверена: в условиях роста объемов строительства в Краснодарском крае борьба компаний за покупателя становится интенсивней, именно поэтому рынок жилья продолжат наполнять все более интересные с точки зрения благоустройства проекты, а значит, производство МАФов на Кубани продолжит активно развиваться.

Маргарита Синкевич

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