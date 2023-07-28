Предложение без спроса

Количество соискателей работы на строительном рынке Кубани за два года сократилось в 3,5 раза — в центрах занятости региона на одно резюме сейчас приходится восемь вакансий. При этом активность соискателей распределилась неравномерно: если в Краснодаре особых сложностей с привлечением персонала девелоперы не испытывают, то на побережье Черного моря проблему с дефицитом кадров удается решать только через релокацию. По мнению экспертов, в ближайшие годы кадровый голод в строительной отрасли будет только усиливаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самые дефицитные специалисты на Кубани — маляр, штукатур, разнорабочий, сварщик и пр.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Самые дефицитные специалисты на Кубани — маляр, штукатур, разнорабочий, сварщик и пр.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Профессии не хватает престижа

По состоянию на 1 июля 2023 года через центры занятости Краснодарского края работу ищут 437 граждан, ранее работавших в строительных организациях, что на 45% меньше, чем годом ранее (797 человек), и в 3,5 раза меньше, чем на 1 июля 2021 года (1534 человека). На одного соискателя в строительной отрасли приходится восемь вакансий. Об этом «G» сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

«Сокращение числа соискателей связано со стабилизацией ситуации на рынке труда и уменьшением общей численности ищущих работу граждан. На Кубани число работающих граждан год к году увеличилось на 150 тыс. и достигло 2838,9 тыс. человек»,— пояснили в ведомстве.

В минтруда региона также рассказали, что за I полугодие 2023 года в центры занятости населения Краснодарского края обратились 1,5 тыс. граждан, ранее работавших в строительных организациях. По данным прогноза баланса трудовых ресурсов, в сфере строительства региона в настоящее время занято около 265,1 тыс. граждан.

Аналитики hh.ru считают, что кадровый голод, который испытывает не только строительная отрасль,— долгосрочный тренд. «Пять объективных факторов сыграли свою негативную роль на рынке труда России: убыль населения, старение и убывание рабочей силы, дисбаланс в системе образования, эмиграция, мобилизация, уменьшение притока трудовых мигрантов. Количество работников моложе 35 лет за прошлый год сократилось на 1,3 млн человек»,— рассказывает руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова. Эксперт добавляет, что ко всему в стране очень низкая мобильность — люди редко переезжают из одних регионов в другие.

Помимо общих трендов, отмечает госпожа Никифорова, на рынок труда девелоперов и подрядчиков влияют дополнительные факторы: спад престижности профессии; консервативность индустрии к удаленке и гибкости; низкий рост эффективности труда; высокая доля мобилизованных; нехватка мигрантов; конкуренция со службами доставки и такси.

По данным аналитиков hh.ru, строительная сфера в кадровом отношении входит в десятку наиболее дефицитных отраслей на юге страны, опередив на рынке труда даже такие актуальные для Краснодара и других населенных пунктов Южного федерального округа сферы, как сельское хозяйство, туризм, транспорт и логистика, а также производство.

Спрос на рабочую силу стабилен

По данным министерства труда и социального развития Краснодарского края, с начала года в кубанские центры занятости работодатели заявили 6,5 тыс. вакансий в строительстве (3,6% от общего числа предложений), в том числе по рабочим профессиям — 4,8 тыс. вакансий, или 74% от общей потребности в кадрах в строительстве.

«Отрасль строительства на Кубани в последние годы показывает стабильный спрос на рабочую силу. На 1 июля 2023 года работодателями заявлено 3455 вакансий в строительной отрасли, что на уровне аналогичной даты прошлого года (3411 вакансий) (на 1 июля 2021 г. — 4913 вакансий)»,— отметили в ведомстве.

Согласно исследованию аналитиков hh.ru, Краснодарский край замыкает пятерку лидеров по размещению вакансий в строительстве на платформе hh.ru в РФ. Первые четыре строчки занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области. На сферу «Строительство, недвижимость» приходится 13% всех открытых вакансий в округе, больше — лишь в сферах «Продажи, обслуживание клиентов» (27%) и «Рабочий персонал» (18%).

«Сейчас в Краснодарском крае на hh.ru открыто более семи с половиной тысяч вакансий для представителей сферы "Строительство и недвижимость", при этом в июне количество предложений в отрасли на Кубани год к году увеличилось на 54%, а к предыдущему месяцу — на 12%»,— рассказывает Екатерина Никифорова.

По статистике центров занятости, наиболее востребованы по рабочим профессиям бетонщик, каменщик, монтажник, электрогазосварщик, машинист экскаватора и другие; среди специалистов и служащих — производитель работ (прораб), инженер, мастер строительных и монтажных работ, геодезист, электрик участка и другие. Средний уровень оплаты труда по вакансиям в строительстве — 50 800 руб.

В топ-50 самых дефицитных специалистов на Кубани входят многие профессии из строительной отрасли: маляр, штукатур, разнорабочий, сварщик, слесарь, сантехник, электромонтажник, инженер-сметчик, геодезист, монтажник, прораб, мастер СМР. «Надо отметить, что стремительно растет и спрос на профессионалов диджитал-профессий в девелопменте: компании ищут веб-аналитиков, разработчиков, инженеров по данным, менеджеров IT-продукта, специалистов по креативу и рекламе в интернете»,— подчеркивает госпожа Никифорова.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, средний диапазон предлагаемых зарплат в сфере «Строительство, недвижимость» (без учета вахтовых вакансий) в Краснодарском крае — 50 000–120 000 руб. в месяц. Маляр/штукатур может рассчитывать на 46–81 тыс. руб., инженер-конструктор/инженер-проектировщик — 57–106 тыс. руб., разнорабочий — 37–57 тыс. руб., электромонтажник — 55–90 тыс. руб., слесарь/сантехник — 48–85 тыс. руб.

В «вахтовых» вакансиях зарплаты начинаются от 100 тыс. руб. В среднем кубанские соискатели могут рассчитывать на 103–172 тыс. руб.

Краснодар строителями обеспечен

Директор департамента по работе с персоналом инвестиционной компании Alias Group Юлия Зайцева отмечает, что ЮФО крайне неоднороден с точки зрения активности соискателей, а также уровня их компетенций. «Особых сложностей с привлечением персонала, к примеру, в Краснодаре мы не ощущаем, в то время как команды на побережье Черного моря формируются преимущественно через релокацию»,— рассказывает эксперт.

Госпожа Зайцева считает, что на Кубани сегодня есть все условия как для подготовки квалифицированных специалистов для строительной отрасли, так и для последующей их успешной работы. «Но долгое время лучшие кадры тянулись туда, где сосредоточены крупные застройщики федерального уровня — в Центральный регион, на Северо-Запад. Однако сейчас ситуация заметно меняется, в южных регионах появились серьезные игроки, которые имеют высокую привлекательность в качестве работодателей. Лучшие эксперты и управленцы в сфере недвижимости с удовольствием приезжают к нам из других регионов»,— отмечает Юлия Зайцева.

По данным аналитиков hh.ru, спрос на персонал продолжает расти, многие работодатели не только не замедляют темпы подбора, но и планируют увеличивать штат. Согласно недавнему опросу российских компаний, около 60% сообщили, что планируют увеличить численность персонала до конца 2023 года. А в отрасли «Строительство, недвижимость» об этом заявили 67% работодателей. «Каждая вторая компания, принявшая участие в опросе, будет увеличивать количество производственных и линейных сотрудников, нанимать которых стало еще сложнее и дольше (время поиска необходимых работников у бизнеса выросло в 2,5 раза — с одного месяца до 2,5–3 месяцев). Также более половины опрошенных работодателей планируют повышать зарплату до конца года»,— рассказывает Екатерина Никифорова.

Увеличивают штат и в «Метрикс Development» в Краснодаре. Руководитель отдела продаж Александр Сторчак рассказал, что в связи с ростом количества проектов в компании возросла и необходимость в специалистах.

«Стоит выделить основные причины для формирования вакансии: замена уволенного сотрудника, декрет, ротация внутри компании, расширение штата — все это составляет плановый наем. По группе компаний допускается от 10 до 20% планового найма»,— поясняет господин Сторчак.

При этом ситуация с наймом кадров, по словам руководителя, оценивается в нескольких аспектах. В частности, сравнивается наем в прошлом году: сопоставляются квадратные метры, которые строились, и какие специалисты требовались для освоения этого объема. Кроме того, производится планирование найма с учетом стратегии развития и того количества объектов, которые будут продолжать строиться, и новых проектов с запуском в 2024 г. Объем типовых должностей вычисляется из учета на каждые 10 000 кв. м. Наконец, создаются новые должности в связи с развитием группы компаний.

«Проблем в найме нет — это вопрос внимания, фокуса и компетенций тех, кто возглавляет подбор. Сотрудников несложно находить, откликов достаточно, технологии все есть, HR-бренд сильный, люди хотят работать в стабильной, белой и прозрачной компании»,— утверждает Александр Сторчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительная сфера в кадровом отношении входит в десятку наиболее дефицитных отраслей в ЮФО

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Строительная сфера в кадровом отношении входит в десятку наиболее дефицитных отраслей в ЮФО

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В борьбе за лучших

Крупные девелоперы большое внимание уделяют сотрудничеству с вузами. «Экономическая турбулентность конца 90-х — начала 2000-х дала определенную демографическую яму, которая скажется на количестве активного трудоспособного населения в ближайшее десятилетие. Поэтому для нас очень ценны молодые люди, выбравшие строительство и архитектуру в качестве будущей профессии. Мы выстраиваем трехстороннее сотрудничество "работодатель — вуз — студент", чтобы в долгосрочной перспективе получать в свою команду лучших выпускников»,— рассказывает Юлия Зайцева.

Александр Сторчак уровень компетенций соискателей в строительной сфере оценивает высоко. «В каждом поколении есть большое количество профессионалов, ориентированных на результат. Не бывает плохих соискателей, есть неподходящие под это конкретное техническое задание. В каждом поколении есть амбициозные, яркие, талантливые сотрудники, которых мы и выбираем»,— говорит господин Сторчак.

По словам руководителя, в «Метрикс Development» идет глобальное расширение каналов поиска кадров. Если не хватает джоб-сайтов, запускается оцифрованное сарафанное радио по привлечению релевантных откликов по рекомендации, активно включаются соцсети, разрабатывается HR-сайт. «Все это дает хорошие результаты. В целом мы готовы помогать государству трудоустройством специалистов, в том числе молодых»,— отмечает Александр Сторчак.

Юлия Зайцева добавляет, что важно, чтобы власти, учебные заведения и работодатели формировали у молодежи интерес к прикладным специальностям, где рынок труда не перенасыщен «специалистами широкого профиля». «Создавать жилье для людей, формировать облик наших городов — не просто профессия, но миссия, быть причастным к которой — большая честь. Я верю, что подрастающее поколение найдет в этом мотивацию для того, чтобы прийти в строительную сферу»,— считает эксперт.

Строители в приоритете

В министерстве труда и социального развития Краснодарского края рассказали, что с целью содействия трудоустройству граждан, в том числе в строительные организации, на рынке труда реализуется краевая госпрограмма «Содействие занятости населения». Финансирование мероприятий по содействию занятости госпрограммы выросло в 1,7 раза в сравнении с прошлым годом и составляет 2,3 млрд руб.

По данным ведомства, в рамках государственной программы при содействии центров занятости населения трудоустроено с начала 2023 года 23,4 тыс. граждан, из них в строительные организации — 789 человек.

«В целях обеспечения кадрами строительной отрасли Краснодарского края центрами занятости населения проводится широкая профориентационная кампания по выбору рабочих строительных профессий. В частности, организована работа по информированию учащихся образовательных организаций о востребованных специальностях и профессиях строительного комплекса. Всего в 2023 году в групповых профориентационных мероприятиях приняло участие более 78 тыс. школьников»,— рассказывают в министерстве.

На всех мероприятиях (а это классные часы, ярмарки вакансий, профориентационные экскурсии, дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях, в том числе при участии Мобильных центров занятости) старшеклассников сопровождают психологи-профконсультанты центров занятости населения. Профориентационные мероприятия позволяют школьникам узнать о таких востребованных в крае профессиях, как арматурщик, бетонщик, инженер-строитель, каменщик, машинист крана, машинист экскаватора, облицовщик-плиточник, плотник, штукатур, электрогазосварщик.

Кроме того, одной из мер активной политики занятости населения является организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности, по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) под заявки работодателей.

«Ежегодно приказом утверждается Перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в Краснодарском крае на очередной год, который формируется на основании анализа текущей и прогнозной потребности организаций в работниках. На 2023 год перечень состоит из 1002 наименований профессий, из них 132 профессии (специальности) для строительной отрасли»,— поясняют в минтруда региона.

В ведомстве добавляют, что с начала года по направлению центров занятости населения обучение начали 3187 безработных граждан, из них 116 человек — по строительным профессиям (специальностям). Также рабочие места по строительным профессиям предлагаются гражданам во время ярмарок вакансий.

Прогноз

И все же, по мнению Екатерины Никифоровой, дефицит квалифицированной рабочей силы в ближайшие пять лет будет только усиливаться. «Отрасль остается консервативной с точки зрения современных HR-практик, здесь требуется цифровизация максимального числа процессов и новые походы к найму и удержанию сотрудников»,— утверждает эксперт. Госпожа Никифорова подчеркивает: необходимо инвестировать в работу с молодыми сотрудниками и профильными учебными заведениями (ссузами и вузами) на ранней фазе.

«Многое зависит от того, какими темпами будет происходить развитие рынка недвижимости на юге страны в целом, как будет меняться геополитическая обстановка. На текущий момент в рамках отдельно взятого бизнеса мы ориентируемся на прирост в 150–170 сотрудников в год, около 70% которых — профильные специалисты строительной сферы»,— резюмирует Юлия Зайцева.

Маргарита Синкевич

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