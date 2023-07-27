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Коммерсантъ FM
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Жительницу КЧР будут судить за участие в запрещенном объединении «СССР»

В следственном управлении СКР по Карачаево-Черкесии завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 60-летней жительницы Карачаевского района. Она, как участница признанного экстремистским межрегионального общественного объединения «Союз Славянских Сил Руси» (другие наименования: «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР»), обвиняется в склонении и вербовке родственников и знакомых в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ).

В апреле она была задержана, и по ходатайству следствия суд поместил ее под стражу. Тогда же по месту жительства женщины и ее родственников были проведены обыски, «в ходе которых изъяты имеющие значение для уголовного дела предметы и документы».

Как уточнили в республиканском управлении СКР, «злоумышленница, следуя идеологии общественного объединения и отождествляя себя гражданкой СССР», находясь на территории Карачаево-Черкесской Республики, не признавала существования Российской Федерации и действующего на ее территории законодательства, ведя агитационную работу по склонению местных жителей к вступлению в незаконное преступное сообщество в целях воспрепятствования деятельности государственных органов Российской Федерации».

При этом, по мнению следствия, она осознавала незаконный характер своей агитации, поскольку в 2019 году Верховный суд Республики Коми признал «СССР» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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