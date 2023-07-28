Инвестиции в «зеленку»

Территория Краснодара застроена на 90%, при этом степень озеленения здесь составляет лишь 8%. Однако, как отмечают эксперты, покупатель недвижимости уже стал ориентироваться на зеленое благоустройство по типу ОАЭ и Турции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов, в Краснодарском крае озеленение еще отстает от темпов строительства

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ По мнению экспертов, в Краснодарском крае озеленение еще отстает от темпов строительства

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Сегодня нормативная площадь озеленения крупных городов Краснодарского края должна составлять не менее 10 кв. м на каждого жителя. При этом в жилых микрорайонах — 6 кв. м на человека. Как пояснили в департаменте по архитектуре и градостроительству Кубани, преимущественно площадь озеленения жилых комплексов при их проектировании составляет 15% от общей площади застройки. «Зеленые территории жилых кварталов должны быть выделены в отдельные земельные участки, создавая непрерывный зеленый каркас»,— пояснили в ведомстве.

Как рассказала основатель компании по интерьерному и ландшафтному озеленению Botanicals Полина Евсеева со ссылкой на данные госкорпорации «Роскосмос», площадь застройки в Краснодаре составляет около 90% от всей территории. Однако степень озеленения — лишь 8%. «Характер озеленения в основном зависит от густоты существующей застройки. Районы с плотной планировкой должны быть обеспечены зеленью не менее чем на 50% от всей территории»,— отметила госпожа Евсеева.

По ее мнению, зеленые насаждения оказывают огромное влияние на температурно-влажностный режим: они охлаждают воздух на 2–4 градуса, что особенно необходимо для южного региона. Так, фитодизайн снижает расходы на кондиционирование на 25%.

В Краснодарском крае, как и в остальных южных регионах страны, уровень девелоперского продукта, в частности озеленение, еще отстает от темпов строительства, отмечает архитектор и сооснователь «Бюро А4» Сергей Марков. «Думаю, что в скором времени качество проектов благоустройства, уровень продукта, предлагаемого девелопером в крупных городах юга России, в том числе в Краснодаре, Новороссийске, Геленджике и Сочи, возрастет, и тем самым сформируется и запрос, и детальное понимание данного направления»,— рассказал эксперт.

Покупатель выбирает флору

По данным сочинской компании «Рост Недвижимость», более 60% покупателей обращают внимание на придомовую территорию при выборе жилья и задают вопросы о качестве озеленения. Тем не менее первостепенными все же являются стоимость, расположение, планировочные решения и отделка недвижимости. «Наш регион уникален для России. Покупатель уже не сравнивает наши проекты с аналогами в центральной части страны или на Урале. Нас сравнивают с ОАЭ, и в частности с Дубаем, Турцией, Таиландом и прочими странами с похожими климатическими характеристиками. Проще говоря, требования покупателя достаточно высокие»,— отметил директор по развитию отдела консалтинга компании «Рост Недвижимость» Владимир Белобров.

В Краснодаре покупатели выбирают жилье с максимально продуманной территорией возле дома, в том числе ориентируются на наличие зеленых зон, пояснили в ГК «Метрикс Development». «Если ранее при выборе квартиры равнялись на ценник квадратного метра, то сейчас это не самый основной фактор выбора жилья. Общий вид придомовой территории, включая озеленение и наполнение площадками, очень важен для покупателя»,— рассказала специалист по благоустройству и озеленению ГК «Метрикс Development» Анна Молдаван.

Она также отметила зависимость благоустройства территории МКД от класса недвижимости. «В премиум-классе всегда более продуманный ландшафтный дизайн, более дорогие и взрослые деревья, добавляются какие-то локационные растения, например, в комплексах на черноморском побережье добавляют пальмы и другие тропические растения»,— рассказала госпожа Молдаван.

Озеленение — это беспроигрышная инвестиция, создающая более ценный для потребителей продукт, за который они голосуют рублем, считает директор департамента по развитию продукта федерального девелопера «Неометрия» Ольга Кавжарадзе. «Прилегающая к жилому комплексу инфраструктура — это позитивный фактор, привлекающий покупателей. Мы постепенно приходим к тому, что качественное озеленение становится необходимым атрибутом проекта — как комфорт-, так и премиум-сегмента»,— отметила она.

Зелень влетает в копеечку

Стоимость озеленения находится в зависимости от того, откуда привезены растения, местные они или импортные. Также на это влияет вид и высота растений, рассказали в ГК «Метрикс Development». «Обычно четверть расходов на благоустройство территории уходит на покупку растений и их высадку. За последний год цены на посадочный материал возросли примерно на 20%, но кроме самих растений требуется много сопутствующих материалов, удобрений, грунта и подсыпок»,— сообщила Анна Молдаван.

В проектах комфорт-класса бюджет благоустройства и озеленения составляет 5–7 тыс. руб. на квадратный метр территории и, соответственно, около 3 тыс. руб. на продаваемую площадь жилого комплекса. Для проектов бизнес-класса стоимость увеличивается в 1,5 раза, для премиума — не менее чем в два раза, считает Сергей Марков.

В ГК «Метрополис», которая занимается строительством отелей и реконструкцией набережной пляжа «Ривьера» в Сочи, отмечают, что сегодня озеленение в среднем обходится компании от 20 тыс. руб. за квадратный метр.

Как рассказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев, если застройщик реализует оригинальный проект озеленения, затраты могут достигать 150 млн руб. на 1 га. «Бюджет включает не только закупку материалов и стоимость работ, но также затраты на создание оригинальной концепции, которая обеспечит оптимальное визуальное сочетание зеленой зоны с архитектурой комплекса и гарантирует соответствие потребностям целевой аудитории»,— сообщил эксперт.

Небанальные проекты

В числе оригинальных проектов озеленения юга России Сергей Марков называет Mantera Residence в Сочи и More.Yalta в Крыму. «Внимательно следим за нашумевшим проектом Mantera Residence в Сочи, бьющим рекорды по стоимости квадратного метра, в этом комплексе озеленению уделили очень много внимания. Также хотелось бы отметить проект в Крыму More.Yalta, рядом со знаменитой чеховской дачей,— в нем есть собственная парковая зона и панда-парк. Он был признан лучшим региональным комплексом бизнес-класса федеральной премии Urban Awards 2023»,— рассказал эксперт.

В «Метрикс Development» считают самыми интересными «зелеными» проектами собственного производства жилые комплексы на черноморском побережье Краснодарского края Sun Hills, Sun Hills Olginka и Botanica Hills. «Здесь используются многоуровневые и 3D-клумбы, которые позволяют сочетать различные виды многолетних растений. Вся история в озеленении тут завязывается на курортную зону, и происходит гармоничное сочетание обычных растений с тропическими»,— пояснили в компании.

В Сочи примером небанального озеленения является «Фруктовый квартал» в ЖК «Министерские озера», считает его застройщик AVA Group. «Здесь помимо кустарников, магнолий, веерных пальм и хвойных растений на территории комплекса высажены фруктовые деревья: яблони, груши, хурма и др. Бережно озеленители обошлись уже с произрастающими растениями — атласскими кедрами, вокруг них высадили аллею молодых деревьев»,— сообщили в AVA Group.

Наиболее интересные проекты озеленения присутствуют именно в Сочи, считает Владимир Белобров. «На сегодняшний день проекты на курорте могут похвастаться современными, необычными и яркими решениями в части ландшафтного дизайна. Это происходит в том числе и потому, что многие строящиеся объекты являются не многоквартирными домами, а апартаментами, апарт-отелями или отелями. Для проектирования таких объектов привлекаются ведущие российские и зарубежные архитектурные мастерские, например, такие как Scape или Gillespies»,— рассказал эксперт.

Между тем в Краснодарском крае есть примеры того, как застройщики берут на себя дополнительные обязательства и занимаются реконструкцией скверов и набережных. Такая практика, в частности, применяется в Сочи. Здесь ГК «Метрополис» за свой счет благоустраивает сквер «Стерео», набережную пляжа «Ривьера», а в Красной Поляне ведутся работы над проектом сквера вблизи школы №65. «В рамках третьего и завершающего этапа реконструкции пляжа "Ривьера" нами были высажены более 11 тыс. растений: вашингтонии, саговники, кипарисы и др. Мы поставили перед собой задачу показать красоту растительного мира города-курорта, сочетая растительные формы в единое гармоничное целое с применением инновационных технологий, в частности — автоматизированной системы полива. Для реализации своих проектов мы привлекаем профессиональных подрядчиков — мастеров ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства. В этом выборе для нас важны вкус, стиль и отношение к выполнению работ»,— сообщила руководитель ГК «Метрополис» Анна Невзорова.

Андрей Ульченко

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