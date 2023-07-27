ФСБ задержала моряка за попытку устроить взрыв на корабле Черноморского флота

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании завербованного спецслужбами Украины военнослужащего Военно-морского флота (ВМФ). У него были изъяты два самодельных взрывных устройства. По данным ФСБ, он планировал совершить теракт на корабле Черноморского флота, несущем высокоточные ракеты. Также мужчина подозревается в передаче украинской стороне сведений, составляющих государственную тайну.

«В результате проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации, у которого изъято два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте»,— говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ (цитата по ТАСС).

Как сообщает ФСБ, сейчас принимается решение о возбуждении уголовных дел по ст. 205 УК (террористический акт), ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст. 275 (государственная измена), ст. 283 (разглашение сведений, составляющих государственную тайну). По данным статьям задержанному может грозить пожизненное заключение.

25 июля Минобороны России сообщило о попытке двух украинских беспилотных катеров атаковать патрульный корабль «Сергей Котов», который выполняет задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря. 11 июня ведомство сообщило о попытке украинской стороны атаковать корабль «Приазовье». Тогда, по данным Минобороны, были задействованы шесть морских беспилотников. В обоих случаях атаковавшие катера были уничтожены. Никто не пострадал.

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