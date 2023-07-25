Минобороны: корабль «Сергей Котов» отбил атаку двух украинских катеров-дронов

Экипаж патрульного корабля «Сергей Котов», который выполняет задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, отбил атаку двух украинских беспилотных катеров, сообщило утром 25 июля Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корвет «Сергей Котов»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Корвет «Сергей Котов»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет»,— говорится в сообщении военного ведомства.

Корвет «Сергей Котов» вооружен двумя противодиверсионными гранатометными комплексами, артиллерийской установкой и двумя зенитными системами. Экипаж — 60 человек. Спущен на воду в январе 2021 года, в состав Черноморского флота введен 30 июля 2022 года.

11 июня Минобороны сообщило о попытке украинской стороны атаковать корабль Черноморского флота «Приазовье». Тогда, по данным ведомства, были задействованы шесть морских беспилотников. В ходе отражения атаки беспилотные катера были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».