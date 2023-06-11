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Минобороны сообщило о безуспешной атаке ВСУ на разведывательный корабль «Приазовье» в Черном море

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на сегодня, 11 июня, вооруженные силы Украины шестью морскими беспилотниками атаковали средний разведывательный корабль «Приазовье» Черноморского флота. В сообщении ведомства говорится, что атака была безуспешной.

Разведывательный корабль «Приазовье»

Разведывательный корабль «Приазовье»

Фото: А. Бричевский / Wikimedia

Разведывательный корабль «Приазовье»

Фото: А. Бричевский / Wikimedia

Атака была осуществлена около 1:30 мск в 300 км юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет, корабль также не получил повреждений, утверждают в ведомстве. В ходе отражения атаки беспилотные катера были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля.

Корабль продолжает выполнять боевые задачи. В Минобороны пояснили, что корабль «Приазовье» контролирует обстановку и обеспечивает безопасность на маршрутах пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.

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