Дальнемагистральные субсидии

Как стало известно “Ъ”, Минтранс не сможет в этом году погасить долг в 2,8 млрд руб. перед авиаперевозчиками за льготные рейсы на Дальний Восток, совершенные в 2022 году. Дефицит субсидии на этот год оценивается в 4,3 млрд руб. Сейчас Минтранс предлагает перенести погашение долга на 2024 год, опасаясь исков перевозчиков и сокращения рейсов по социальным маршрутам. Некоторые источники “Ъ” ожидают, что общий объем субсидии на социальные перевозки на Дальний Восток в этом году сократится как минимум на 2 млрд руб. относительно заложенных в бюджет 12,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как узнал “Ъ”, Минтранс не может выплатить авиакомпаниям 2,8 млрд руб. за 2022 год и прогнозирует задолженность как минимум в 4,1 млрд по итогам 2023 года за перевозки по субсидируемым направлениям Дальнего Востока. На субсидии за перелеты между европейской частью РФ и Дальним Востоком и Калининградом (по постановлению 215) в 2022–2024 годах в бюджете предусматривалось 12,3 млрд руб. ежегодно и 11,8 млрд в 2025 году.

В 2022 году перевозчики в рамках полетов на Дальний Восток выполнили рейсы на 10,46 млрд руб., из которых в том же году Минтранс компенсировал им 7,6 млрд руб. В результате образовался долг в 2,84 млрд руб. Но на его погашение в этом году средств уже нет, поскольку «бюджетные ассигнования, предусмотренные на выполнение публичных обязательств за 2023 год» в размере 4,3 млрд руб. законтрактованы в полном объеме. Как следует из разработанного Минтрансом проекта постановления, с которым ознакомился “Ъ”, за полугодие было продано более 713 тыс. билетов, что уже превышает плановое значение продаж в рамках бюджетных лимитов на 48%, и дефицит по итогам 2023 года оценивается примерно в 4,1 млрд руб.

Минтранс предлагает перенести погашение долгов перед перевозчиками за 2022 год на 2024 год. В ведомстве отметили, что невыплата субсидий может привести к сокращению продаж авиабилетов по спецтарифу, а также к искам со стороны авиакомпаний. При этом сокращение других программ субсидий ради погашения долга «может привести к сокращению перевозок по социальным маршрутам».

В Минтрансе уточнили “Ъ”, что часть средств, выделенных авиакомпаниям за фактически выполненные перевозки на Дальний Восток, была направлена на погашение долга за декабрь 2021 года (это связано с особенностями бюджетных процессов, а именно их закрытием 25 декабря). При этом для сокращения долга за 2022 год были перераспределены 1,3 млрд руб. с программы поддержки региональных перевозок (постановление 1242). В министерстве отмечают, что в 2022 году перевозчики сверх законтрактованных средств при полетах на Дальний Восток потратили 4,1 млрд руб. и что в «2023 году данный показатель прогнозируется на аналогичном уровне».

Два источника “Ъ” говорят, что финансирование по постановлению 215 в этом году будет сокращено до 10 млрд руб. Еще один собеседник говорит даже о меньшем размере — 8 млрд руб. В Минтрансе не стали комментировать такую возможность.

В «Уральских авиалиниях», S7, Utair и других авиакомпаниях, летающих по спецтарифам на Дальний Восток, воздержались от комментариев. В «Аэрофлоте» “Ъ” сообщили, что не намерены сокращать запланированные ранее провозные емкости на направлениях в ДФО и Калининград: «На этих маршрутах действует собственная программа плоских тарифов».

В случае сокращения выплат для ДФО транспортная доступность региона начнет вызывать серьезные вопросы, отмечает глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов: уже сейчас по ряду направлений, по его данным, цены могут достигать 50–60 тыс. руб. Владивосток, Хабаровск, Камчатка, Южно-Сахалинск — единственные направления, где тарифы еще сдерживаются, говорит он.

Источники “Ъ” в двух компаниях отметили, что без сосубсидирования льготных тарифов перевозки на Дальнем Востоке нерентабельны. «Низкая загрузка, выходим в ноль»,— отметил один из них, отмечая, что в случае неполной выплаты субсидий компания будет вынуждена «уходить с льготных маршрутов или пересматривать цены». Еще один вид «дальневосточных субсидий» — по постановлению 1172 (7 млрд руб.), единственный получатель — «Аврора». Глава авиакомпании Константин Сухоребрик сообщил “Ъ”, что средства доводятся в полном объеме.

Рост цен по субсидируемым направлениям в ДФО в случае задержек с выплатами или сокращения субсидий можно охарактеризовать как высоковероятный, говорит эксперт НИУ ВШЭ Федор Борисов, «но это общая угроза для всей авиаотрасли». Но резкое ухудшение транспортной доступности ДФО вряд ли произойдет, считает эксперт, так как в регионе остается «Аэрофлот» с плоскими тарифами, а у «государства сохраняется ресурс для использования авиакомпаний для решения социально значимых задач».

Айгуль Абдуллина