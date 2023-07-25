В Екатеринбурге рядом с железнодорожным вокзалом снесут несколько объектов, чтобы построить новую улицу

В Екатеринбурге планируют построить новую улицу в Железнодорожном районе недалеко от вокзала, информация об этом опубликована на сайте городской администрации. Согласно постановлению, подписанному мэром Алексеем Орловым, новая улица будет пролегать от ул. Мамина-Сибиряка до ул. Свердлова, в рамках реализации муниципальной программы «Столица» на 2017 – 2027 год.

В документе говорится, что сейчас необходимо образовать земельные участки из земель населенных пунктов, а также изъять для муниципальных нужд участки и объекты недвижимого имущества. Так, в списке объектов, подлежащих изъятию, несколько гаражных боксов по адресу ул. Мамина-Сибиряка, 36.

Отметим, что в квартале между ул. Мамина-Сибиряка и ул. Свердлова строится ЖК «Екатерининский квартал», а также находится производственное здание Мельковского механического завода Ф.Е. Ятеса и действующая хлебокомбинат «Смак».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте