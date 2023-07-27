Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай

В Республике Алтай потерпел крушение частный вертолет Ми-8, сообщили в МЧС РФ. Причиной аварии стали электрические провода. На борту находилось 16 человек, из них шесть человек погибли. ТАСС в администрации Усть-Коксинского района сообщили о десяти пострадавших разной степени тяжести.

По данным «Росавиации», Ми-8 перевозил экскурсионную группу. Он загорелся, пояснили в МЧС, зацепившись за электропровода при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур. Экстренные службы сообщили «РИА Новости», что вертолет полностью разрушен. ТАСС со ссылкой на экстренны службы передает, пожар на месте ЧП потушен.

«Росавиация» сообщила, что на борту вертолета авиакомпании «Алтай Авиа» находились 13 пассажиров и 3 члена экипажа. По данным ТАСС, как минимум трое пострадавших в тяжелом состоянии: «90% ожога тела». При этом в пресс-службе МЧС утверждают, что пострадали семь человек.

Для оказания помощи из Горно-Алтайска вылетел вертолет Ми-8. Он эвакуировал двух пострадавших в больницу села Усть-Кокса. По данным ТАСС, пострадавших доставят в Барнаул.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения вертолета. По ее данным, авария произошло около 15:00 по местному времени (11:00 мск). Вблизи села Тюнгур находятся туристические маршруты на гору Белуха, а также турбазы. Следователи Восточного МСУТ СКР возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Лусине Баласян