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При крушении вертолета на Алтае погибли не шесть, а четыре человека

МЧС: четыре человека погибли при падении вертолета Ми-8 на Алтае

При крушении частного вертолета Ми-8 в Республике Алтай, на борту которого находились 16 человек, погибли четыре человека, а не шесть, как сообщалось ранее. Как уточнили в региональном МЧС, двое, отнесенных ранее к погибшим, самостоятельно ушли с места аварии и обратились в больницу находящегося неподалеку села Усть-Кокс.

«В ходе уточнения последствий чрезвычайной ситуации установлено, что из 16 человек, находившихся на борту вертолета, к сожалению, погибли четыре человека, десять человек получили травмы различной степени тяжести и два человека не пострадали»,— говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Республике Алтай. Вертолет упал сегодня, 27 июля, утром.

Три человека находятся в тяжелом состоянии с сильными ожогами, их доставят самолетом в Барнаул. Причина крушения пока не установлена. По данным источников ТАСС, у трех пострадавших 90% ожогов тела. По информации 78.ru, на борту вертолета Ми-8 были две петербургские туристки.

Ми-8 принадлежал «Алтай Авиа». В пресс-службе компании сообщили «Ъ», что находятся «в тесном контакте с органами власти для выяснения всех обстоятельств крушения». Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ).

Анастасия Ларина

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