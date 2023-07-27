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Коммерсантъ FM
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В Бурятии полиция применила табельное оружие при задержании более 20 копателей нефрита

В Окинском районе Бурятии полицейские применили табельное оружие для задержания нелегальных копателей нефрита. Источник «Ъ» в правоохранительных органах республики сообщил, что группа незаконных добытчиков состояла приблизительно из 40 человек, задержано более половины из них. В момент задержания мужчины пытались обороняться «с помощью подручных средств», также полицейские слышали «громкие звуки, похожие на выстрелы».

«Граждане, незаконно находящиеся на территории месторождения нефрита, оказали сопротивление при задержании. В соответствии с федеральным законом "О полиции" полицейские при отражении нападения применили табельное оружие»,— уточнили в пресс-службе МВД Бурятии в ответ на запрос «Ъ».

Официально также отмечается, что обстоятельства происшествия и участники события устанавливаются. Кроме того, проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

Влад Никифоров, Иркутск

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