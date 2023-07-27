Оборонный комитет Совфеда поддержал повышение призывного возраста до 30 лет

Комитет Совета федерации по обороне поддержал принятые ранее Госдумой нововведения в законодательство, регулирующие призыв граждан в армию. Как сообщил сенатор Константин Басюк, сенаторами были единогласно поддержаны поправки, увеличивающие верхнюю границу призыва с 27 до 30 лет. Также они поддержали запрет на выезд за границу при размещении повестки в реестре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Документ предполагает, что с 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста будет повышена до 30 лет. Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, зачисляются в запас и не подпадают под призыв в 2024 году, пояснял глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Повышение призывного возраста 25 июля поддержали 335 депутатов, 13 выступили против, 28 воздержались.

Закон, который также поддержали сенаторы, предусматривает запрет на выезд из России для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы. Ограничение на выезд из страны вводится со дня направления гражданину повестки военного комиссариата, а также может применяться со дня вручения гражданину повестки лично под расписку.

Подробнее о нововведениях — в материале «Для тех, кому под тридцать».