Популяция медведей в Приангарье превысила норму в два раза, власти предупредили об опасности

Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области выпустила предупреждение жителям региона о превышении численности медведей почти в два раза — на 9930 особей. Как отмечается в сообщении службы, вопрос о выходе медведей к населенным пунктам «стоит остро», подобные факты несут угрозу «здоровью и жизни человека».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Причины увеличения численности медведей разные. Это всплеск рождаемости, миграция из соседних регионов, а также низкий процент добычи в последние годы. Выдаваемые квоты использовались охотниками менее, чем на 50%. Зверь специфический по способу добычи, не каждый охотник обладает необходимыми навыками»,— пояснили «Ъ» в региональном Охотнадзоре.

В ведомстве также отметили, что охотничьим хозяйствам Приангарья разосланы рекомендации по стимулированию охотников в добыче медведей, например, снижение стоимости путевки, упрощению процедуры выдачи разрешений. Кроме того, усилен мониторинг выявления выхода крупных хищных животных в населенные пункты.

Влад Никифоров, Иркутск