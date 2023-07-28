«В 2023 году на Кубани планируют реализовать 100 крупных строительных проектов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Guide: Краснодарский край традиционно находится в числе лидеров среди российских регионов по количеству введенного в строй жилья. Чем вы объясняете такую тенденцию и какие промежуточные итоги 2023 года уже можно подвести?

Сергей Власов: Строительная отрасль Краснодарского края — одна из крупнейших в стране и ключевая для экономики региона. Сегодня мы входим в тройку лидеров по объемам ввода жилья, в десятку по строительно-монтажным работам. Кубань давно зарекомендовала себя как один из самых инновационных и инвестиционно привлекательных центров. Мы активно выполняем госпрограммы по поддержке различных секторов экономики, социальной сферы и коммунального хозяйства, реализуем крупные проекты, что позволяет увеличивать инвестиционную активность и обеспечивать заказами действующие подрядные организации. В результате за шесть месяцев 2023 года в регионе ввели в эксплуатацию 3,4 млн кв. м жилья.

G: Какое количество жилья на Кубани было введено в 2022 году? Как этот показатель конкурирует с другими российскими регионами?

С. В.: Краснодарский край традиционно находится в тройке лидеров по объемам жилищного строительства среди субъектов России. В 2022 году в регионе ввели 7,6 млн кв. м жилья, что на 21% больше показателя 2021 года. На каждого жителя Кубани пришлось по 1,3 кв. м. Этот показатель в 1,9 раза больше, чем в среднем по России.

Всего в прошлом году мы построили 770 многоквартирных домов — 63,5 тыс. квартир общей площадью 3,1 млн кв. м. При этом доля Краснодара составила 70,5%. В краевом центре возвели 193 многоквартирных дома общей площадью 2,2 млн кв. м.

Еще 4,5 млн кв. м составило индивидуальное жилое строительство (ИЖС). Этот показатель ежегодно растет за счет упрощения процедуры регистрации ранее возведенных объектов, получения разрешительной документации на ввод в эксплуатацию и подачи заявлений в электронном виде. Большое влияние оказывает и газоснабжение населенных пунктов — мероприятие требует регистрации права собственности на ИЖС, в том числе и на дома на садовых участках. Интерес к приобретению земельных участков и строительству частных домов повышают госпрограмма комплексного развития территорий, льготная семейная ипотека.

G: Как отразились негативные факторы, в том числе санкции, на строительном рынке Кубани?

С. В.: Строительная отрасль Кубани по итогам первого полугодия показывает положительную динамику, в текущих условиях отрасль приняла на себя все вызовы и успешно функционирует.

G: Какова средняя стоимость жилья в крупных городах Краснодарского края? Считаете ли вы эту величину, сопоставимую с ценами на жилье в двух столицах, адекватной?

С. В.: На формирование цен на квартиры и дома влияют спрос и предложение, а также уровень доходов, миграционные процессы и затраты на строительство. Только за последние три года на рынок первичного жилья Краснодарского края поступили 188,5 тыс. квартир в многоквартирных домах — в среднем более 60 тыс. ежегодно.

Сегодня можно сказать, что цены на первичном рынке стабилизировались. В связи с достаточным вводом новых домов в этом году резкого повышения стоимости жилья мы не ожидаем. Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края проводит ежемесячный контроль. По данным мониторинга, средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке в регионе на текущий момент составляет 104,4 тыс. руб., что меньше на 2,7% по сравнению с 1 января 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За шесть месяцев 2023 года в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию 3,4 млн кв. м жилья

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ За шесть месяцев 2023 года в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию 3,4 млн кв. м жилья

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

G: Стройотрасль является крупным налогоплательщиком. Как краевые власти содействуют развитию строительной сферы?

С. В.: За январь—май 2023 года объем выполненных строительных работ составил 109,4 млрд руб. с ростом 109% к аналогичному периоду 2022 года. При этом 41,9 млрд руб. пришлись на крупные и средние организации. В результате налоговые поступления в консолидированный бюджет Краснодарского края за этот период увеличились на 13% и составили 6,28 млрд руб.

Большую роль сыграли меры поддержки строительной отрасли России, разработанные в соответствии с поручением президента России. Принятые решения были направлены на обеспечение устойчивого развития жилищного строительства. Кроме того, Краснодарскому краю в рамках программы «Инфраструктурное меню» выделили около 1 млрд руб. на реализацию проектов по строительству инженерной инфраструктуры.

Также в регионе реализуют госпрограмму комплексного и устойчивого развития в сфере строительства и архитектуры. По ней местным бюджетам предоставляют субсидии на софинансирование расходных обязательств — строительство и реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.

Успешная реализация указанных мер способствует развитию малых городов и сельских муниципальных образований, появлению новых предприятий и рабочих мест, комплексной застройке территорий с социальными и культурными объектами.

G: Какие крупные строительные проекты сегодня реализуются в крае? Как, по-вашему, это скажется на развитии строительного рынка?

С. В.: В 2023 году в регионе планируют реализовать 100 крупных инвестиционных проектов в сфере строительства, каждый стоимостью свыше 100 млн руб. Всего в экономику Краснодарского края планируется привлечь более 630 млрд руб. инвестиций. Строятся такие важные объекты, как реабилитационный центр, кадетский казачий корпус, дворец самбо, школа для одаренных детей «Поколение». В 2023 году, по оценке, мы выполним строительно-монтажных работ на сумму 388,1 млрд руб., или 108,4% к итогу 2022 года.

Сейчас основное внимание администрация края уделяет комплексному развитию территорий, обязательному строительству в новых микрорайонах социальных объектов, инженерной инфраструктуры.

Активно применяем новый инструмент — инфраструктурные бюджетные кредиты. По ним продолжаем строительство очередных этапов магистральных групповых водопроводов — Троицкого, Таманского, Ейского и 17 канализационных очистных сооружений.

G: Чего бы вы хотели пожелать представителям строительной отрасли на Кубани в День строителя?

С. В.: В преддверии профессионального праздника хочу поздравить организации комплекса, трудовые коллективы и каждого строителя нашего края, выразить слова огромной благодарности за ваш каждодневный труд, возведение новых школ и детских садов, объектов здравоохранения и спорта, инженерной инфраструктуры. Желаю всем работникам здоровья и благополучия, новых ярких достижений на благо нашего края и для комфортного проживания его жителей.

Беседовал Дмитрий Михеенко

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