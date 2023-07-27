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Коммерсантъ FM
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Песков об обращении защиты Сачкова к Путину: Кремль не место для апелляций

Кремль рассмотрит обращение защиты Сачкова в установленном порядке

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал желание защиты основателя компании Group-IB (сейчас F.A.C.C.T.) Ильи Сачкова обратиться к Владимиру Путину по поводу его приговора. Пресс-секретарь отметил, что Кремль, это не апелляционный орган, но готов рассмотреть обращение в установленном порядке.

Илья Сачков

Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Кремль не является органом, куда подаются апелляции. Если это какое-то письмо с изложением позиции, то да, после того как оно поступит, естественно оно будет рассматриваться в установленном порядке»,— заявил Дмитрий Песков во время конф-колла.

Вчера, 26 июля, Московский городской суд приговорил Илью Сачкова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб. по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Адвокат Сергей Афанасьев сообщил, что обжалует приговор. Защита также пообещала обратиться к президенту России Владимиру Путину.

Чем известен Илья Сачков

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Вину предприниматель так и не признал. Еще после ареста господин Сачков говорил, что уголовное дело в его отношении возбуждено в пользу частных лиц, которым «сильно мешала» его профессиональная деятельность. 24 июля он называл возможный приговор победой американских спецслужб и спланированным ударом по российскому IT-сектору.

Подробнее о деле и приговоре читайте в материале «Илья Сачков защитился от хакеров, но не от ФСБ».

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