Песков об обращении защиты Сачкова к Путину: Кремль не место для апелляций

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал желание защиты основателя компании Group-IB (сейчас F.A.C.C.T.) Ильи Сачкова обратиться к Владимиру Путину по поводу его приговора. Пресс-секретарь отметил, что Кремль, это не апелляционный орган, но готов рассмотреть обращение в установленном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Кремль не является органом, куда подаются апелляции. Если это какое-то письмо с изложением позиции, то да, после того как оно поступит, естественно оно будет рассматриваться в установленном порядке»,— заявил Дмитрий Песков во время конф-колла.

Вчера, 26 июля, Московский городской суд приговорил Илью Сачкова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб. по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Адвокат Сергей Афанасьев сообщил, что обжалует приговор. Защита также пообещала обратиться к президенту России Владимиру Путину.

Вину предприниматель так и не признал. Еще после ареста господин Сачков говорил, что уголовное дело в его отношении возбуждено в пользу частных лиц, которым «сильно мешала» его профессиональная деятельность. 24 июля он называл возможный приговор победой американских спецслужб и спланированным ударом по российскому IT-сектору.

Подробнее о деле и приговоре читайте в материале «Илья Сачков защитился от хакеров, но не от ФСБ».