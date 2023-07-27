Власти Одессы сообщили о повреждении оборудования грузовых терминалов в результате ночного обстрела

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что минувшей ночью под обстрелом оказалась портовая инфраструктура. По его словам, в результате обстрела с подлодки в акватории Черного моря ракетой «Калибр» погиб гражданский охранник одного из объектов.

Как написал Олег Кипер в Telegram-канале, после обстрела также повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, «уничтожено здание охраны и два автомобиля».

В ночь на 27 июля в Одесской, Хмельницкой и Житомирских областях была объявлена воздушная тревога. Власти Одессы также объявили о ракетной опасности, жителей призывали пройти в укрытия. По данным оперативного командования «Юг» ВСУ, по Одесской области было запущено две ракеты, сбить их не удалось.

Лусине Баласян