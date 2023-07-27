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Коммерсантъ FM
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Комитет ГД по экологии предложил обязать заводчиков домашних животных платить налоги

Комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подготовил законопроект, который предлагает обязать заводчиков животных платить налоги, а также регистрировать и вакцинировать питомцев. Законопроект предлагает поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». С документом ознакомились «Известия».

«Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев»,— сказал изданию один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

В комитете ГД по экологии сообщили «Известиям», что инициатива получила предварительную поддержку от министерства природных ресурсов и экологии. Сейчас проект поправок направлен на рассмотрение правительству для получения официального отзыва.

В мае «Известия» сообщили о том, что депутат Госдумы Александр Спиридонов («Единая Россия») подготовил поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Среди прочего господин Спиридонов предлагал ввести обязательное лицензирование разведения животных, что также обяжет всех заводчиков платить налоги со своей деятельности

Эрдни Кагалтынов

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