В Госдуме предложили штраф в размере МРОТ за самовыгул собак

Депутат Госдумы Александр Спиридонов («Единая Россия») подготовил поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Он предлагает приравнять самовыгул собак к выбрасыванию их на улицу, за что хозяевам животных будет грозить штраф в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Спиридонов

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Александр Спиридонов

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Величина МРОТ в регионах отличается. По закону в 2023 году МРОТ установлен на уровне 16 242 руб.

В числе других предложений господин Спиридонова:

обязательное чипирование домашних питомцев (в частности, собак и кошек);

обязательное лицензирование разведения животных, что также обяжет всех заводчиков платить налоги со своей деятельности;

обязательное обучение перед покупкой некоторых собак (каких, не уточняется).

В комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подтвердили «Известиям» работу над поправками. Там сообщили, что также предлагается разрешить эвтаназию животных безболезненным способом, если они проявляют агрессию по отношению к человеку или другим животным.

Итоговые поправки должны обсудить завтра, 11 мая, на заседании экспертного совета комитета Госдумы с участием общественников, представителей регионов, приглашенных экспертов. 12 мая на заседании комитета планируется утвердить документ, его рассмотрение в первом чтении намечено с 16 по 18 мая.

Поправки к федеральному законодательству, предусматривающие возможность в ряде случаев умерщвления бродячих животных, внесла в Госдуму 12 апреля группа депутатов. Они предлагают наделить власти регионов возможностью самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона». Инициатива вызвала бурную дискуссию в парламенте.

Подробности — в материале «Ъ» «Человек собаке приоритет».

Лаура Кеффер