Китай возвращается к газу

Китайские регуляторы по итогам 2023 года рассчитывают на восстановление спроса на газ, который в прошлом году упал впервые за десятилетие из-за ковидных ограничений. Так, потребление в стране по итогам 2023 года может вырасти на 7%, до 390 млрд кубометров. КНР будет обеспечивать рост спроса за счет увеличения внутренней добычи, роста поставок трубопроводного газа из РФ, тогда как СПГ отводится роль источника балансирующих поставок. При этом в перспективе страна собирается закрывать более 50% спроса за счет внутренней добычи газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Объем потребления газа в Китае в 2023 году может вырасти на 5,5–7%, до 385–390 млрд кубометров, следует из доклада Государственного управления по делам энергетики КНР (NEA, регулятор энергетического рынка страны).

Предполагается, что в основном спрос будет расти в городах, где он формируется главным образом за счет коммерческого сектора, транспорта и систем отопления. Второй фактор — рост спроса со стороны энергетики, в том числе со стороны газовых ТЭС, а также летом со стороны населения. При этом промышленный сектор остается крайне чувствительным к ценам на газ, и спрос здесь будет во многом зависеть от колебаний цен во второй половине 2023 года.

«В преддверии второй половины 2023 года ожидается, что мировой газовый рынок будет по-прежнему находиться под влиянием перебалансировки спроса и предложения на европейском рынке»,— говорится в отчете. Учитывая высокие запасы в хранилищах Европы (83,74%) и США (62%), доступность СПГ с мирового рынка «кажется многообещающим при условии отсутствия прогнозов холодной погоды».

За шесть месяцев 2023 года потребление газа в стране выросло на 5,6% год к году, до 194,1 млрд кубометров. Внутренняя добыча увеличилась на 5,4%, до 115,5 млрд кубометров, рост общего объема импорта составил 5,8%, до 79,4 млрд кубометров, из них 33,2 млрд пришлось на трубопроводный газ, а 46,2 млрд — на СПГ.

Стратегия Китая предполагает наращивание объемов внутренней добычи газа и поставок по долгосрочным контрактам, включая поставки российского газа на северо-восток страны по «Силе Сибири», а также импорт спотового СПГ с целью поддержания стабильности цен, говорится в отчете. Так, в 2022 году китайские компании заключили долгосрочные контракты на покупку СПГ на 17 млн тонн в год, почти 60% от этого объема включают условие free-on-board (FOB), что позволяет оптимизировать поставки на фоне скачков цен на СПГ.

Вместе с тем, как отмечается в отчете, негибкое ценообразование, заложенное в долгосрочные контракты, в первом полугодии 2023 года привело к высокой стоимости импорта СПГ по сравнению с мировыми спотовыми ценами. Это может спровоцировать снижение внутреннего спроса и стимулировать увеличение импорта СПГ со спотового рынка, констатирует NEA. В долгосрочной перспективе правительство КНР рассчитывает закрывать более 50% потребности в газе за счет внутренней добычи (в 2022 году добыча в стране составила 220 млрд кубометров газа).

Потребление газа в Китае в 2022 году упало на 1,2%, до 364,6 млрд кубометров, в первую очередь из-за пандемийных ограничений. Импорт природного газа в Китай в 2022 году упал на 9,9%, до 150 млрд кубометров, основные поставщики (81% импорта) — Туркменистан, Австралия, Россия, Катар, Малайзия. Импорт газа из РФ по «Силе Сибири» в 2022 году увеличился на 54%, а поставки российского СПГ упали на 19,5%, до 87,6 млрд кубометров, при росте его стоимости на 25%.

После снятия локдаунов рынок ждал бурного роста потребления в Китае в 2023 году, однако пока эти ожидания не вполне оправдались. При этом на рынок вернулась азиатская премия, что уже способствует оттоку СПГ-танкеров в Азию. Так, сентябрьский фьючерс JKM Platts, отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в Северо-Восточную Азию, торгуется на уровне $409, фьючерс на СПГ, поставляемый в Северо-Западную Европу, составляет около $361.

Вместе с тем, как пишет Bloomberg, СПГ, хранящийся в танкерах в портах ЕС, подскочил до самого высокого уровня с мая. Так, на воде более 20 дней сейчас находятся более 3,1 млн метрических тонн СПГ. Потребность в немедленных поставках на континент отсутствует из-за слабого спроса на газ и высоких запасов в ПХГ, однако ситуация может быстро измениться, если погода будет более холодной, чем ожидается.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает оценку NEA достаточно консервативной. На его взгляд, темпы роста во втором полугодии 2023 года в Китае могут быть выше из-за эффекта базы и более быстрого восстановления экономики восточных регионов. «Не думаю, что это окажет существенное влияние на поставки по "Силе Сибири", они по-прежнему выгоднее для КНР, чем импорт СПГ, а динамика отбора определяется в большей степени возможностями "Газпрома" и спросом на северо-востоке страны»,— полагает он. При этом поставки российского СПГ, по его мнению, могут вырасти, так как в августе—сентябре дифференциал в ценах JKM-TTF может увеличиться из-за снижения цен в ЕС. Это, в свою очередь, может привести к росту поставок в Азию с Ямала, особенно учитывая, что в это время года возможны поставки по Севморпути без необходимости ледокольной проводки.

Татьяна Дятел