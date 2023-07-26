Цена Urals, по данным Argus, впервые в 2023 году превысила $65

Впервые с начала 2023 года стоимость российской нефти Urals превысила $65 за баррель, следует из данных международного ценового агентства Argus (есть у РБК). Предыдущий раз цена Urals превышала $65 в ноябре 2022 года.

Установленный Западом потолок цены $60 Urals превысила 12 июля, затем цена ненадолго опустилась ниже этого потолка, 18 июля вновь превысила и с тех пор не опускалась ниже $60, следует из данных Argus. Отметки $65,42 за баррель цена достигла 25 июля.

Скидка Urals к Brent 21 июля достигла $17,4, что стало минимальным значением с начала военной операции. С этой даты стоимость скидки не менялась.

Urals — марка экспортной нефтяной смеси.

По данным Минфина РФ, с 15 июня по 14 июля средняя цена на Urals составляла $58,03. Пока статистика министерства не обновлялась, обычно среднюю цену на нефть Urals Минфин объявляет в начале месяца.

О динамике цен на нефть читайте в публикации «Ъ» «Нефть отыгрывает дефицит».

Мария Федотова