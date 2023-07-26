Gloraх расчертил окраину

Архсовет рассмотрел вариант объемно-планировочных решений по проекту комплексного развития территории (КРТ) в Новинках. Поучаствовать в работе над планировкой бывших колхозных полей нижегородское правительство предложило компании Glorax. Девелопер предложил решения примерно на половину КРТ Новинок, предусмотрев дома высотой до 17 этажей и трамвайную линию в микрорайоне. Однако архитекторам не понравилось размещение жилых блок-секций, компании рекомендовали доработать решения с учетом холмистого рельефа местности. Очевидно, что Gloraх в будущем намерен стать одним из девелоперов Новинок, его представители уже обсуждают с властями вопросы инженерной инфраструктуры.

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Компания Gloraх, анонсировавшая в Нижнем Новгороде ряд жилищных проектов, представила на архитектурный совет свой вариант объемно-планировочных решений застройки пригорода — прилегающей к Новинкам территории. Площадь ее перспективного развития составляет порядка 258 га, и девелопер сделал свое видение размещения 13 кварталов примерно на половину этой территории.

Как пояснили представители девелопера, поучаствовать в работе над планировкой Новинок им предложило правительство Нижегородской области. Формально единым оператором проекта «КРТ Новинки» является региональный спецзастройщик «Дирекция по строительству». Однако госкомпания вправе привлекать частных соинвесторов в большой проект, предусматривающий возведение более миллиона квадратных метров жилья. «Магистральные сети будет строить область — но пока это белое пятно, и каких-либо детальных ответов еще нет», — в ходе обсуждения заметили по видеоконференцсвязи из офиса Glorax, показав, что проговаривают с регионом практический вопрос с подведением коммуникаций.

Разработанная по заказу дирекции и Gloraх концепция предусматривала строительство общественного центра района со сквером, пешеходным бульваром и 17-этажными доминатами по периметру.

По словам разработчика Екатерины Белоусовой, общественный центр станет притяжением не только жителей микрорайона, но и прилегающих поселков. Также предусмотрена трамвайная линия.

Учитывая холмистый рельеф территории с перепадом высот более 50 м, на трех спускающихся террасах было предложено строить жилые кварталы из 6-, 9-этажных домов, соединенных в блок-секции, а на окраине предусмотрена малоэтажная застройка до четырех этажей. Кварталы, по словам архитектора Екатерины Белоусовой, будут отличаться друг от друга цветовыми решениями фасадов, а их расположение максимально учитывает инсоляцию. При этом Gloraх предложил многоквартирные дома со студиями и малогабаритными одно-, двухкомнатными квартирами.

Члены архсовета раскритиковали предложенную квартальную концепцию, которая заметно отличалась от ранее представленной визуализации с более плавной и волнистой застройкой холмов в Новинках. Екатерина Белоусова ответила, что прежняя визуализация не соответствует технико-экономическим показателям проекта и «заданию на квартирографию». Архитектор Александр Дехтяр заметил, что разрывы между кварталами иногда больше кварталов и предложенные решения плохо сочетаются с рельефом местности. Сергей Тимофеев предположил, что разработчики в первую очередь ориентировались на «экономические цели» по продаже квартир, но концепцию надо проработать с градостроительных позиций, более гармонично вписав застройку в рельеф.

Евгений Пестов предложил разработчикам не оперировать только двумя видами блок-секций, а сделать более разнообразный набор зданий. В результате главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов выразил общее мнение — отправить концепцию на доработку, адаптировав объемно-планировочные решения под рельеф местности. После корректировки архсовет рассмотрит их повторно. Кроме жилой застройки проект «КРТ Новинки» предусматривает 570 тыс. кв. м застройки производственного, общественно-делового и иного назначения.

Также запланированы девять детсадов, две школы на 2400 учебных мест, больница, ФОК и пожарное депо. Поэтапное освоение территории разбито на шесть очередей.

Что касается работы Gloraх в Нижнем Новгороде, по словам президента компании Андрея Биржина, город активно предлагает им поучаствовать в проектах КРТ. «За последний год мы пересмотрели порядка 37 проектов, в сделках около восьми проектов. Я очень надеюсь, что к концу следующего года у нас будет в строительстве около 500 тыс. кв. м», — рассказал господин Биржин на торжественной церемонии закладки ЖК «Gloraх Черниговская».

Роман Кряжев