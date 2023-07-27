Петербург прирастает юнитами

В Санкт-Петербурге номерной фонд в апарт-отелях вырос за шесть месяцев 2023 года почти на тысячу юнитов — до 31 тыс. При этом сегмент классических гостиничных номеров прибавился всего на 62 номера за счет ввода двух гостиниц. Загрузка в объектах размещения составила около 65% в первом полугодии. Эксперты отмечают, что на гостиничном рынке активно наращивают номерной фонд в основном сетевые бренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам полугодия в Петербурге в сегментах «четыре звезды» и «пять звезд» был зафиксирован рост среднего тарифа на 10 и 14% соответственно, в сегменте «три звезды» — на 26%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По итогам полугодия в Петербурге в сегментах «четыре звезды» и «пять звезд» был зафиксирован рост среднего тарифа на 10 и 14% соответственно, в сегменте «три звезды» — на 26%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным консалтинговой компании IPG.Estate, по итогам первого полугодия 2023 года объем рынка апартаментов в полтора раза превысил объем рынка классических гостиниц. Так, прирост качественного предложения в сегменте гостиниц составил 62 номера за счет открытия двух гостиниц категории «четыре звезды»: в апреле сеть Station Hotels (УК «Станция») открыла Station Premier S12 (54 номера) в Столярном переулке и N47 (8 номеров) на Невском проспекте. Всего номерной фонд в сегменте классических гостиниц на середину 2023 года составил 19,9 тыс. единиц.

В консалтинговой компании Nikoliers отметили, что последние три года сохраняется тренд по реконструкции исторических зданий и объектов культурного наследия, расположенных в центре города, для размещения в них гостиниц и апарт-отелей. И далее он будет продолжен. Тому свидетельствует заявленные объекты: отель Cosmos Selection на 24 номера планируется разместить в здании «Общества взаимного кредита Петербургского уездного земства» (Итальянская улица, 8А), в особняке Шувалова расположится «Academia особняк Shuvaloff» на 65 номеров (Моховая улица, 10). Кроме того, «Северная земельная компания» реконструирует под отель на 44 номера ОКН «Дом Салтыковой Е. П.» (Большая Морская улица, 51А), здание бывших центральных железнодорожных касс в гостиницу на 200 номеров реконструирует «Отель Введенский» (набережная канала Грибоедова, 24).

Более значительный рост в сравнении с гостиницами показал сегмент апартаментов. За первое полугодие открылось три апарт-отеля с общим номерным фондом 984 штук. Речь идет о We&I Ramada by Vertical, бутик-отеле «Крестовский апарт», апарт-отеле Valo Business. Таким образом, по данным IPG.Estate, совокупный объем апартаментов на июль 2023 года составил более 31 тыс. юнитов.

«Загрузка объектов размещения увеличилась на 5%, до 65%, в сравнении с полугодием 2022 года. А в момент проведения форумов она увеличивается до 85%. Традиционно по итогам полугодия стоимость размещения продемонстрировала рост в сравнении с итогами 2022 года. В сегменте "четыре звезды" и "пять звезд" был зафиксирован рост среднего тарифа на 10% (до 7,8 тыс. рублей) и на 14% (до 14,3 тыс.) соответственно, в сегменте "три звезды" — на 26% (до 5,8 тыс.)»,— отмечает Иван Починщиков, управляющий партнер компании «IPG Россия».

По данным Nikoliers, если рассматривать только классифицированный номерной фонд (как правило, под управлением сетевыми компаниями), то на начало июля 2023 года в составе апарт-отелей Санкт-Петербурга он превышает 7,5 тыс. юнитов, из них в категории «три звезды» работает 4,6 тыс. апартаментов, в категории «четыре звезды» — 1,7 тыс. апартаментов, а остальные имеют категорию «без звезд». Номерной фонд классических гостиниц составляет почти 26,4 тыс. номеров, из них 9,1 тыс. относится к категории «три звезды», 14 тыс. номеров — к категории «четыре звезды».

«В сегменте классифицированных апартаментов сформировался пул профессиональных управляющих компаний, развивающих уже узнаваемые на гостиничном рынке сетевые бренды. Они активно наращивают номерной фонд и свое присутствие в регионах и мире с помощью собственных девелоперских проектов или франшиз,— отмечает операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев.— Также апарт-отели для разработки концепции и управления активно привлекают популярных отельных операторов. К примеру, корпуса под брендом Ramada американской Wyndham появились в составе Valo и Digital Village Vertical, BW Zoom Hotel — под брендом Best Western в составе комплекса "Zoom Черная речка", а итальянская сеть Domina Hotels & Resorts станет оператором гостиницы (253 номера) и апарт-отеля (479 апартаментов) в комплексе Status by Salut».

«Сегодня основная тенденция — работа на максимизацию валовой выручки. Прирост происходит, потому что много проектов находится в стадии девелопмента. А недвижимость в апарт-отелях выгодна, так как она дает рентную доходность и по причине роста туристического потока за счет российских путешественников. Сегодня мы фиксируем среднюю загрузку в объектах размещения около 67%»,— резюмирует Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management.

Алла Михеенко