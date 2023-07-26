Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Армения не примет участия в учениях ОДКБ по ликвидации аварий на ядерном объекте

Армения не будет отправлять спасателей на учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Белоруссии. Министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Вадим Синявский ранее сообщал, что тема учений коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Скала-2023» — ликвидация аварии на ядерном объекте.

МВД Армении сообщило «Sputnik Армения» (МИА «Россия сегодня»), что причиной отказа от участия в учениях является «загруженность сотрудников спасательной службы».

Активная фаза учений в Белоруссии пройдет на базе филиала Университета гражданской защиты МЧС в Минской области. Будут отрабатываться реагирование на чрезвычайные ситуации и принятие управленческих решений.

В январе Армения отказалась проводить у себя маневры ОДКБ «Нерушимое братство-2023». Власти сочли это нецелесообразным. Премьер Армении Никол Пашинян в мае допускал выход его страны из ОДКБ. Ранее он критиковал действия организации на фоне конфликта Армении и Азербайджана.

О перспективах ОДКБ — в материале «Ъ» «ОДКБ призвали жить дружно».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...