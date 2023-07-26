Армения не примет участия в учениях ОДКБ по ликвидации аварий на ядерном объекте

Армения не будет отправлять спасателей на учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Белоруссии. Министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Вадим Синявский ранее сообщал, что тема учений коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Скала-2023» — ликвидация аварии на ядерном объекте.

МВД Армении сообщило «Sputnik Армения» (МИА «Россия сегодня»), что причиной отказа от участия в учениях является «загруженность сотрудников спасательной службы».

Активная фаза учений в Белоруссии пройдет на базе филиала Университета гражданской защиты МЧС в Минской области. Будут отрабатываться реагирование на чрезвычайные ситуации и принятие управленческих решений.

В январе Армения отказалась проводить у себя маневры ОДКБ «Нерушимое братство-2023». Власти сочли это нецелесообразным. Премьер Армении Никол Пашинян в мае допускал выход его страны из ОДКБ. Ранее он критиковал действия организации на фоне конфликта Армении и Азербайджана.

О перспективах ОДКБ — в материале «Ъ» «ОДКБ призвали жить дружно».

Леонид Уварчев