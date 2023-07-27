Тимура Новикова «тихо открыли» в Русском музее

В Михайловском замке Русского музея спустя неделю после внезапного форс-мажора открылась выставка «Клин Новикова». Официальная церемония открытия должна была состояться 19 июля, однако в этот день участники экспозиции сообщили, что вернисаж отменен. По их мнению, это могло быть связано с «порнографией», которую руководство учреждения углядело в работах. Накануне перенесенного открытия художники заявили, что часть картин сняли с выставки. В Русском музее подтвердили, что это уже второй состав экспозиции, однако отметили, что предыдущий не был официально согласован. Перенос открытия в учреждении объяснили «нарушением регламента подготовки выставки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки «Клин Новикова» обошлось без торжественной церемонии, как планировалось раньше. И у руководства Русского музея есть на то свои соображения

Фото: Полина Пучкова Открытие выставки «Клин Новикова» обошлось без торжественной церемонии, как планировалось раньше. И у руководства Русского музея есть на то свои соображения

Фото: Полина Пучкова

В среду, 26 июля, прошло «тихое открытие» выставки без планируемого вернисажа, рассказали сотрудники музея. При этом количество работ сократилось. «С экспозиции сняли и запретили к показу произведения художников Беллы Матвеевой, Маслова & Кузнецова, Егора Острова, Ольги Тобрелутс и Константина Гончарова — частично. <…> Отверженные работы будут демонтированы с выставки, и после этого экспозиция без них тихо откроется для публики»,— пишет участница выставки госпожа Тобрелутс в запрещенной социальной сети.

Заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский рассказал «Ъ-СПб», что было решено открыть экспозицию без официальной церемонии. «Все художники вошли в экспозицию. Выставка работает в полном объеме. Пусть художники, которые говорят, что их работ нет, приходят и смотрят, есть ли там эти работы»,— говорит он. Задержку открытия господин Боровский объяснил «внутримузейными причинами» и сказал, что «можно считать их техническими».

«Ъ-СПб» убедился, что как минимум по одной работе каждого автора, которых упомянула Ольга Тобрелутс, присутствует на выставке. При этом участники утверждают, что картины с обнаженной натурой с выставки сняли. Кроме того, в представленном «Костюме Золотого Осла» (работа Константина Гончарова, бывшего стилиста группы «Кино».— «Ъ-СПб») работники музея «попросили зашить подолом» половой орган, что и было сделано: корреспонденты «Ъ-СПб» в этом убедились. На фотографиях и видеозаписях художников из залов Русского музея в интернете перед изначально запланированным открытием присутствуют те работы, которые в итоге не были представлены на выставке. На всех якобы «демонтированных» картинах присутствуют обнаженные части тела. Эти работы действительно не были представлены в Михайловском замке в варианте выставки 2.0. По подсчетам «Ъ-СПб», выставка включает 72 экспоната. При этом, как ранее сообщал «Ъ», к экспозиции было заявлено 80 произведений 23 художников. К выставке, по данным издания, прилагался каталог. В настоящий момент приобрести его в киоске Михайловского замка не удалось. По словам сотрудника Русского музея, он поступит в продажу позже. Ранее госпожа Тобрелутс писала, что «каталог запрещен к продаже».

«Некорректно говорить о первом составе выставки, который не был утвержден никем из уполномоченных лиц. Выставка не была утверждена заместителем генерального директора Русского музея по научной работе Евгенией Петровой, которая высказывала к ней критические замечания и несколько раз возвращала куратору проект каталога»,— прокомментировали «Ъ-СПб» перенос в Русском музее. По их словам, предложенный куратором состав экспозиции не учитывал наличие работ Тимура Новикова из фондов музея. А музей «обязан» размещать в первую очередь предметы из собственного собрания. Сейчас, по данным учреждения, в состав выставки входит «заметно больше» произведений из государственного музейного фонда. На данной экспозиции представлено 17 работ из этого собрания, среди которых три — Тимура Новикова. Ранее СМИ, ссылаясь на пресс-службу Русского музея, писали, что на выставке будет 43 работы художника, две из них — из музейного собрания.

Полина Пучкова, Надежда Ярмула, Андрей Цедрик