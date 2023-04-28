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В Русском музее представили нового гендиректора

Что думают о назначении Аллы Маниловой ее коллеги и знакомые среди петербургских политиков и деятелей культуры

Бывший статс-секретарь и заместитель министра культуры РФ Алла Манилова официально вступила в должность генерального директора Государственного Русского музея (ГРМ). Первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин в четверг, 27 апреля, представил ее сотрудникам учреждения. На новом посту госпожа Манилова сменила Владимира Гусева, который возглавлял Русский музей 35 лет и с недавнего времени занял почетный пост президента учреждения. «Ъ-СПб» поговорил с бывшими коллегами и знакомыми госпожи Маниловой, чтобы понять, чего ожидать музейному сообществу Петербурга и каково будущее Русского музея под новым руководством.

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

В Петербурге Аллу Манилову помнят как человека, созвучного «эстетике» экс-губернатора Валентины Матвиенко. Журналист и петербургский краевед Лев Лурье сказал, что это сказывается на жизни и работе нового директора ГРМ. Однако ее профессиональные компетенции на этом посту пока не ясны.

«Алла не является искусствоведом, и я не очень понимаю, какую команду она сможет вокруг себя собрать, поскольку не знаю, каковы ее компетенции. Но она яркая и светская дама эпохи Валентины Матвиенко. Она прославилась тем, что участвовала в перезапуске 5-го канала. И вся эта эстетика праздников Петербурга — она объединяет деятельность Маниловой и Матвиенко. Что касается музея — там много проблем. На протяжении многих лет им занималась одна и та же команда. Поэтому им нужна какая-то встряска, чтобы музей был актуальным и интересным. Способна ли Алла Манилова дать эту встряску, не знаю. Время покажет. Во всяком случае, это назначение не сравнится с историей снятия Лошак и Трегуловой (Марина Лошак — экс-директор ГМИИ имени Пушкина, Зельфира Трегулова — экс-директор Государственной Третьяковской галереи.— "Ъ-СПб"). Потому что и Гусев, и Манилова принадлежат к одному лагерю, который Евгений Пригожин называет внутренним государством. Это лояльные сторонники президента, не исповедующие никаких революций в эстетике»,— пояснил господин Лурье.

Глава парламентской фракции «Единая Россия» Павел Крупник сообщил, что назначение Маниловой станет благом для города и музейного сообщества Петербурга. «Я с Аллой Юрьевной работал четыре года и был ее советником. Я с восхищением и приятной ностальгией вспоминаю то время. Для меня это было школой того, как нужно относиться к работе и своим обязанностям. Алле Юрьевне было важно, чтобы все, что она задумывала, реализовалось на высшем уровне. Это "Алые паруса", феерическое шоу блокадного города в Ледовом… Есть такие люди — фанаты работы. Она трудоголик в хорошем смысле. Она любит свою работу. Ее приход в Русский музей — это новый толчок. Я уверен, что нас ждет мощное развитие ГРМ. И это абсолютно точно послужит на благо города и музейного сообщества»,— считает Павел Крупник.

Его коллега по Законодательному собранию, депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский, напротив, считает, что к назначению нового директора стоит относиться с опасениями.

«Я знаком с Аллой Юрьевной со времен газеты "Невское время", где она была главным редактором, а я — политическим обозревателем. И я от нее в большом восторге. Я прекрасно помню ту политическую цензуру, которую она организовала в 1996 году перед выборами президента и губернатора, когда газета превратилась в кроссворд с фамилией "Собчак" по горизонтали и вертикали. Тогда возник серьезный конфликт, часть журналистов сотрудничество с газетой прекратили, в том числе я. Потому что выглядело это, конечно же, отвратительно. Особенно для газеты, которая имела репутацию демократической. Потом мы столкнулись, когда в Минкульте рассматривалась ситуация с Охтинским мысом. Президенту за ее подписью ушла информация о том, что якобы большинство специалистов поддерживают газпромовский проект, который предусматривает практически полное уничтожение памятников мыса. С нашей точки зрения, это была дезинформация. Поэтому никаких иллюзий в отношении будущего Русского музея я не питаю. Единственное, на что хочется надеяться, что слава музея обеспечивается его коллекцией, а не руководством. Поэтому слава музея сохранится»,— уверен Борис Вишневский.

Писатель и совладелец издания «Фонтанка.ру» Андрей Константинов сообщил, что если за годы московской жизни Алла Манилова не растеряла пыл и задор, то музей могут ждать позитивные перемены. «Та Манилова, которую я знал, была сверхэнергичная женщина. Валентина Матвиенко была старшим Карлсоном, который летал над городом с пропеллером, а она была младшим Карлсоном, который так же летал. Только она могла так: допустим, пятница, времени 22:40, я сижу в кафе, с дамой разговариваю, и тут звонит Алла Юрьевна, говорит, срочно приезжать в Смольный, потому что есть что обсудить. Это притом, что она на работе с восьми утра сидит примерно. Я у нее спрашивал: ты что, из железа сделана? А она говорит — нет, только вот Смольный явно для мужиков сделан и женских туалетов не хватает. Вот у нее проблема, когда она с восьми до половины одиннадцатого вечера сидит. Она за гранью, я бы так не смог. <…> Она может зажечь и всех приятно удивить, если у нее не отсырел порох в пороховницах. В последнее время в Русском музее вяло шли дела, и сделать немного лучше — это не такая сложная задача»,— считает господин Константинов.

«Русский музей — это уважаемая институция, национальное сокровище и самое крупное хранилище русского национального искусства. Помимо мощнейшей коллекции, у музея также огромные площади для освоения. Это целая музейная империя в России,— говорит Наталья Метелица, директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, заслуженный работник культуры РФ.— И я думаю, что Алле Юрьевне придется сложно, это тяжелая работа. Нужно познать и освоить всю коллекцию, понять, как ее применить и как показать зрителю. Алла Юрьевна — человек очень креативный, динамичный, это человек творческих амбиций, и я уверена, что она приложит все усилия, чтобы справиться с этой махиной, и при ней Русский музей заиграет новыми гранями».

Бывший директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-памятник „Исаакиевский собор"» и общественный деятель Николай Буров рассказал, что Алла Манилова в курсе петербургской повестки и положения дел в ГРМ, но новичкам присущи трудности.

«Русский музей — один из наиболее продвинутых и передовых музеев нашей страны. Так что бывший директор музея заслуживает уважения и всяческой благодарности за то, что он успел сделать за долгое время своего правления. Поэтому, оценивая перспективы на будущее, хотелось бы не потерять прошлое и достижения музея за столь долгий период. Наверное, за какое-то время наступает некое замыливание глаза и какие-то новые импульсы всегда можно привнести. От нового человека всегда ждешь бережного отношения к тому, что уже есть (прежде всего это люди), к тому, что создано и еще не исчерпано, и новых предложений, решений»,— поделился господин Буров.

Екатерина Рязанова

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