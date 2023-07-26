Иск принесло течением

Жители Башкирии пытаются через суд отозвать разрешение Южно-Уральского управления Росприроднадзора на сброс в реку Белая загрязняющих веществ. Как указывается в исковом заявлении, заражение реки может негативно отразиться на качестве подземных вод и привести к отравлению краснокнижных животных на шихане Куштау, для которых вода в Белой — единственный источник питья. По мнению экологов, опасения граждан по поводу дальнейшего загрязнения реки не беспочвенны. Но юристы полагают, что в иске могут отказать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Местные жители считают, что отходы производства БСК могут негативно сказаться на экологической ситуации в регионе

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Местные жители считают, что отходы производства БСК могут негативно сказаться на экологической ситуации в регионе

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Трое жителей Стерлитамакского района — Зифа Абдрахманова, Ринат и Рафис Файзуллины — подали иск к Южно-Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора. Они просят обязать надзорное ведомство отозвать у АО «Башкирская содовая компания» (БСК) разрешение на сброс в реку Белая загрязняющих веществ и запретить сам сброс.

Как указывается в иске (есть в распоряжении «Ъ-Уфа»), управление выдало БСК разрешение на сброс загрязняющих веществ в Белую с 29 декабря 2019 года по 11 декабря 2023 года в пределах установленных нормативов по хлороформу, тетрахлорметану и 1,2-дихлорпропану. Об этом истцам стало известно из ответа Росприроднадзора от 1 февраля текущего года. По мнению авторов заявления, проживающих в пойме Белой, сбросы могут отразиться на качестве подземных вод и привести к отравлению красно-

книжных животных на шихане Куштау.

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды», отмечают истцы, юрлица должны вести свою производственную деятельность на основе соблюдения прав человека на благоприятную окружающую среду. Кроме того, полагают они, выдача разрешения противоречит Водному кодексу РФ, который запрещает сброс сточных вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В начале апреля к рассмотрению иска приступили в Стерлитамакском горсуде. Интересы истцов представляла председательница регионального Совета экологической организации «Зеленая лига» Тамара Хабибуллина.

После нескольких судебных заседаний дело было передано ошибочно в Кировский райсуд Уфы — якобы по месту нахождения ответчика. Уже оттуда — в конце июня — в Советский райсуд Уфы, по месту регистрации управления Росприроднадзора.

Дата заседания еще не назначена. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе Советского райсуда, иск жителей Стерлитамакского района к ним еще не поступил.

В июле Тамара Хабибуллина от своего имени подавала похожий иск к отделу водных ресурсов по Башкирии Камского бассейнового водного управления Росводресурсы. Заявление было возвращено госпоже Хабибуллиной в связи с неподсудностью.

В Южно-Уральском управлении Росприроднадзора и БСК от комментариев отказались.

По словам председателя республиканского Союза экологов Александра Веселова, опасения граждан по поводу возможного загрязнения реки имеют под собой причины. Он отметил, что в последние годы БСК в 18 раз увеличила объем сбросов сточных вод, поскольку, по мнению компании, другими способами избавиться от них нельзя. «По-моему, есть два варианта решения проблемы. Либо модернизация производства, либо его сокращение. Да, во втором случае пострадает экономика предприятия, но река Белая уже мелеет, рыбы в ней почти нет. Река не выдерживает техногенную нагрузку на свою экосистему. Известно, что около 80% загрязняющих веществ в реку попадает из Стерлитамака»,— заявил господин Веселов.

Оценивая перспективы иска, управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров отметил, что они зависят от того, в какой конкретно зоне происходит сброс сточных вод. «Если в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения, то иск могут удовлетворить, — сказал он. — Также при рассмотрении спора нужно исследовать, проходят ли сточные воды предварительную очистку. Если такой очистки нет, то сброс также может быть запрещен. При этом есть вероятность, что в иске откажут по формальным причинам, суд может указать, что заявители не обосновали нарушение их прав».

Адвокат Рамиль Гизатуллин, в свою очередь, предложил привлечь в дело в качестве третьих лиц природоохранную прокуратуру, чтобы увеличить шансы на победу.

Венера Хисамова