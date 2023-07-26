Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии в Петербурге

В Константиновском дворце в Стрельне прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Федеративной демократической республики Эфиопия Абием Ахмедом Али. Накануне официального открытия форума и саммита Россия — Африка, который пройдет в Петербурге 27-28 июля, стороны обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества между двумя государствами.

Как сообщает 26 июля пресс-служба Кремля, господин Путин, в частности, отметил, что в настоящее время подготовлено несколько соглашений о сотрудничестве между Россией и Эфиопией, в том числе договор об информационной безопасности, воздушном сообщении. Также разработана дорожная карта сотрудничества в сфере ядерной безопасности. При этом в работе находится еще около полутора десятков соглашений и межведомственных проектов.

Президент РФ выразил надежду, что и двухсторонняя встреча, и работа в рамках саммита «будут плодотворными и пойдут на пользу нашим отношениям».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на саммите Россия—Африка в Петербурге планируется утвердить план партнерства вплоть до 2026 года.

О том, что происходит в петербургском «Экспофоруме» накануне саммита, читайте в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова «Африкой навеяло».

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