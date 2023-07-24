На саммите Россия—Африка в Петербурге утвердят план партнерства вплоть до 2026 года

На предстоящем втором саммите Россия—Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля, будут согласованы дальнейшие действия по сотрудничеству на ближайшие 3 года. Об этом сообщается 24 июля в статье президента РФ Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

«Планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий форума партнерства Россия—Африка на период до 2026 года»,— поделился намерениями глава государства.

Господин Путин также рассказал о подготовке пакета межправительственных и межведомственных договоренностей и меморандумов с отдельными государствами и региональными объединениями континента, который планируется подписать на предстоящем мероприятии.

Ранее «Ъ-СПб» писал о возможных внеплановых перекрытиях Западного скоростного диаметра в связи с проведением саммита Россия—Африка.

Елизавета Горовая

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