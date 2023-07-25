Африкой навеяло

25 июля в «Экспофоруме» Санкт-Петербурга все было готово к открытию саммита «Россия — Африка» и одноименного форума. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников проверил эту готовность. И кое-что его впечатлило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павильоны «Экспофорума» на этот раз агрессивно жизнеутверждающи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Павильоны «Экспофорума» на этот раз агрессивно жизнеутверждающи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Я нисколько не удивился, когда узнал, что в Москве состоялся Женский африканский форум. Ведь в Петербурге должен вот-вот начаться мужской, с участием Владимира Путина. Конечно, прилетели мужья в Москву, жен оставили, а сами — в Петербург, дальше в командировку. Нет, так-то все понятно.

В отеле Corinthia второй день идет заседание «Валдайского клуба». Дискуссии, считает сопредседатель Андрей Быстрицкий, не умолкают.

— А что,— честно говорит он в холле отеля, куда я прихожу, чтобы сделать ПЦР-тест в аккредитованном медцентре,— прикольно! Это еще надо разобраться, кто кого интересует: мы их или они нас. Кто мы для них, африканцев? Мне кажется, своего рода резервная валюта.

— То есть они что, нами страхуются? — пытаюсь понять я.

— Да, для баланса мы им подходим. Им тоже прикольно! А мы претендуем на большее!

Отель переполнен африканцами. Они приходят сдавать ПЦР-тест — и не уходят. То есть если в очереди стоит один африканец, знайте: все равно будет три, а когда трое уже почти пройдут, обязательно подойдут еще шесть. Эта очередь суждена тебе вечно.

Надо сказать, африканцев много и в городе. Форум «Россия — Африка» грозит затмить ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум.— “Ъ”). По уровню нервозности в городе — уж точно.

Фестиваль молодежи и студентов какой-то просто. Уже на всякий случай перекрываются улицы, особый режим движения — на подступах к «Экспофоруму», где у африканцев свои стенды. Теперь, в отличие от ПМЭФ, не подъедешь на такси прямо к контрольно-пропускным пунктам (КПП) для пеших участников: машины без аккредитации останавливают вдали от «Экспофорума», а дальше, по идее, должны ходить «шатлы». И, может, лучше даже не заводиться: я имею в виду собственные авто.

Это связано с тем, что в «Экспофоруме», как мне объяснили организаторы, проходит не только форум, но и саммит (и наоборот). Казалось бы, тем более стоит организовать остановку для такси, но нет, и лучше не думать, почему так, а не иначе: речь, хочется верить, идет о безопасности, и одно как-то связано с другим и не будет по-другому, и все тут.

25 июля в 15 часов дня «Экспофорум» открыли после проверок для гражданских. Мы были первыми из гражданских. Миновать КПП на аккредитованном автомобиле без проблем не удалось: выяснилось, что тест накануне сдал, по данным системы, не тот человек, который теперь выдавал себя за нашего водителя. И нам пришлось пересесть на КПП в другую машину, в новый Exeed, водитель которого в 15:30 признался нам, что мы у него первые клиенты с восьми утра. И это делало честь, я считаю, организаторам: он ведь дождался нас, своих клиентов, все-таки. А я впервые за долгое время почувствовал свою нужность, востребованность свою.

Водитель между тем за час поменял аккредитацию (лично я получил ее, переступив порог аккредитационного центра, за две с половиной минуты), в которой теперь все было верно: тест сдал он, а не кто-нибудь двусмысленный.

На улице перед зданиями «Экспофорума» — выставка техники. Это исполнено специально для африканцев. Видимо, считается, что на ПМЭФ это никого заинтересовать не может.

Действительно, тут комбайн «Ростсельмаша», тут трактор «Кировец», а также КамАЗ «в подарок республике Уганда от Российской Федерации» («Кировец» дарить, похоже, не спешат).

Стенды находятся в двух павильонах. В павильоне «H» — российские стенды. Бросается в глаза то, чего нет на ПМЭФ (то есть павильон Татарстана в глаза не бросается: он тут точно в таком же виде, как на ПМЭФ), то есть павильон Русской православной церкви.

Здесь все объясняется пришедшим, а точнее, прихожанам очень подробно, с привлечением большого количества фотографий. «Патриарший экзархат Африки». «Освящение антиминсов». Привлекает особое внимание «Таинство Крещения в Кейптауне», а также «Первое собрание благочиния в Бурунди». Подробно поясняется, как и на каких основаниях «африканские клирики участвуют в восстановлении русских православных храмов». Запечатлена «Монахиня Матрона (в миру Джепчирчир)». Особенный интерес представляет «Первая божественная литургия в Тоголезской республике».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В павильонах «Экспофорума»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В павильонах «Экспофорума»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Несколько стендов посвящены российским регионам. Не пройдешь мимо стенда Тамбовской области, не сняв головного убора, если он у тебя есть. А если нет, то просто почтительно постоишь в скорбном и уважительном молчании. Дело в том, что огромный, во всю стену, черно-серый портрет композитора Сергея Рахманинова, сына уроженца области, выполнен как надгробный памятник; соблюдены все-все формальности: цвет холодного печального гранита, высеченная на нем эпитафия «Сыграй как Рахманинов»... Композицию дополняет памятник Ивану Мичурину, который, как известно, также был неравнодушен к земле. Да, здесь, на стенде Тамбовской области, небольшое кладбище. Не проходите мимо.

Зато Министерство здравоохранения РФ отвечает за кластер «Здоровое общество». Здесь о чем-то щебечут томные девушки.

— Заходите,— зовут они,— мы вам покажем, как женщина рожает!

Там, в глубине стенда, и правда кушетка, оборудованная всякими специальными приспособлениями.

— Прямо сейчас? — недоверчиво интересуюсь я.

— Конечно, давайте, заходите!.. Только вот... Не прямо сейчас. Электрика, короче, ждем. Электрик нужен!

Я-то что, я согласен: конечно, всякой женщине, чтобы родить, нужен хотя бы электрик. Или по крайней мере сантехник.

Идем мимо Центра карантина растений (взялись за растения теперь), мимо стендов крупных российских компаний, таких как «Алмаз-Антей» (даже макеты его продукции выглядят как настоящие), к вечному и неизменному: стенду Российского футбольного союза, стоящему на том же месте, что и в июне, на экономическом форуме. Тогда здесь раздавал автографы футболист Александр Мостовой. И кажется, судя по тому, как безлюдно вокруг, что он и сейчас где-то здесь предлагает свои услуги.

Еще на одном стенде в коридоре размещены документы, свидетели эпохи. Постановление ЦК КПСС от 9 июня 1965 года: «Об отправке в Алжир советских военных специалистов...» Зачеркнуто: «...специальным бортом ВВС».

«Принять предложение Министерства обороны СССР и...» (это зачеркнуто) «Утвердить предлагаемый проект Распоряжения Совета Министров по этому вопросу... Суслов, Косыгин, Бирюков, Громыко, Степанов...».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В павильонах «Экспофорума»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В павильонах «Экспофорума»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

А вот премьер-министр и министр национальной обороны Республики Конго Патрис Лумумба шлет телеграмму «Его Превосходительству Председателю Совета Министров Советского Союза: Перед лицом угрозы, нависшей над нейтралитетом Республики Конго со стороны Бельгии и некоторых западных стран, поддерживающих заговор Бельгии против нашей независимости, просим Вас ежечасно следить за развитием обстановки в Конго. Возможно, будем вынуждены просить вмешательства Советского Союза, если западный лагерь не прекратит агрессию против суверенитета республики Конго. В настоящий момент конголезская государственная территория оккупирована бельгийскими войсками, и жизнь президента и премьер-министра республики в опасности. Перевел М. Бусаров».

Да, нас с Африкой связывают поистине кровные узы. И пусть она даже не пытается забыть об этом. Мы-то не забудем.

Да, настал момент истины. Могут ли страны Африки ввести санкции против России? Звучит дико. Но ведь могут. Однако надо разорвать кровные узы. И пока не рвут. Разорвут ли? Выяснится, и скоро. Просто даже на днях.

У Африки здесь свои стенды. Самый большой, алжирский,— тоже со времен ПМЭФ, где Алжир был представлен, как известно, по-братски, в крайнем случае по-партнерски. Остальные стенды однообразны и малы, но это если не считать стенд, посвященный художникам Африки. Художники хороши. Меж картин размещены стихи об Африке:

Опустел скворечник,

Улетели птицы,

Листьям на деревьях

Тоже не сидится.

Целый день сегодня

Все летят, летят...

Видно, тоже в Африку

Улететь хотят.

Ирина Токмакова.

Или:

Полосатые лошадки,

Африканские лошадки,

Хорошо играть вам в прятки

На лугу среди травы!

Разлинованы лошадки

Будто школьные тетрадки,

Разрисованы лошадки

От копыт до головы!

Самуил Маршак.

Репродукции картин... Илья Репин, «Темнокожая девушка»; Константин Маковский, «Египетский воин»...

Оглушенная ревом и топотом,

Облеченная в пламя и дымы,

О тебе, моя Африка, шепотом

В небесах говорят серафимы...

Николай Гумилев.

И его же рисунок: «Пальмы, три слона и два жирафа», 1911.

И ведь нечего добавить. Кроме, конечно, строк Михаила Лермонтова рядом с рисунком:

Дальше, вечно чуждый тел,

Моет желтый Нил

Раскаленные ступени

Царственных могил.

Бедуин забыл наезды

Для цветных шатров

И поет, считая звезды,

Про дела отцов.

И это все, конечно, более пронзительные павильоны, чем на ПМЭФ, с которым приходится сравнивать Африканский форум и саммит. И пусть они пока безлюдные, но ведь настанет завтра, которое, как всегда, изменит все.

Впрочем, уже сейчас я вижу свет в одном конференц-зале и спешу на этот свет. Там собрались люди, и советник президента РФ Антон Кобяков уже приготовился вручать им награды от президента Российской Федерации.

Без лишних слов и посторонних глаз, по-семейному, за труд по организации всего тут.