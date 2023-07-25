Африкой навеяло

25 июля в «Экспофоруме» Санкт-Петербурга все было готово к открытию саммита «Россия — Африка» и одноименного форума. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников проверил эту готовность. И кое-что его впечатлило.
Павильоны «Экспофорума» на этот раз агрессивно жизнеутверждающи
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Я нисколько не удивился, когда узнал, что в Москве состоялся Женский африканский форум. Ведь в Петербурге должен вот-вот начаться мужской, с участием Владимира Путина. Конечно, прилетели мужья в Москву, жен оставили, а сами — в Петербург, дальше в командировку. Нет, так-то все понятно.
В отеле Corinthia второй день идет заседание «Валдайского клуба». Дискуссии, считает сопредседатель Андрей Быстрицкий, не умолкают.
— А что,— честно говорит он в холле отеля, куда я прихожу, чтобы сделать ПЦР-тест в аккредитованном медцентре,— прикольно! Это еще надо разобраться, кто кого интересует: мы их или они нас. Кто мы для них, африканцев? Мне кажется, своего рода резервная валюта.
— То есть они что, нами страхуются? — пытаюсь понять я.
— Да, для баланса мы им подходим. Им тоже прикольно! А мы претендуем на большее!
Отель переполнен африканцами. Они приходят сдавать ПЦР-тест — и не уходят. То есть если в очереди стоит один африканец, знайте: все равно будет три, а когда трое уже почти пройдут, обязательно подойдут еще шесть. Эта очередь суждена тебе вечно.
Надо сказать, африканцев много и в городе. Форум «Россия — Африка» грозит затмить ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум.— “Ъ”). По уровню нервозности в городе — уж точно.
Фестиваль молодежи и студентов какой-то просто. Уже на всякий случай перекрываются улицы, особый режим движения — на подступах к «Экспофоруму», где у африканцев свои стенды. Теперь, в отличие от ПМЭФ, не подъедешь на такси прямо к контрольно-пропускным пунктам (КПП) для пеших участников: машины без аккредитации останавливают вдали от «Экспофорума», а дальше, по идее, должны ходить «шатлы». И, может, лучше даже не заводиться: я имею в виду собственные авто.
Это связано с тем, что в «Экспофоруме», как мне объяснили организаторы, проходит не только форум, но и саммит (и наоборот). Казалось бы, тем более стоит организовать остановку для такси, но нет, и лучше не думать, почему так, а не иначе: речь, хочется верить, идет о безопасности, и одно как-то связано с другим и не будет по-другому, и все тут.
25 июля в 15 часов дня «Экспофорум» открыли после проверок для гражданских. Мы были первыми из гражданских. Миновать КПП на аккредитованном автомобиле без проблем не удалось: выяснилось, что тест накануне сдал, по данным системы, не тот человек, который теперь выдавал себя за нашего водителя. И нам пришлось пересесть на КПП в другую машину, в новый Exeed, водитель которого в 15:30 признался нам, что мы у него первые клиенты с восьми утра. И это делало честь, я считаю, организаторам: он ведь дождался нас, своих клиентов, все-таки. А я впервые за долгое время почувствовал свою нужность, востребованность свою.
Водитель между тем за час поменял аккредитацию (лично я получил ее, переступив порог аккредитационного центра, за две с половиной минуты), в которой теперь все было верно: тест сдал он, а не кто-нибудь двусмысленный.
На улице перед зданиями «Экспофорума» — выставка техники. Это исполнено специально для африканцев. Видимо, считается, что на ПМЭФ это никого заинтересовать не может.
Действительно, тут комбайн «Ростсельмаша», тут трактор «Кировец», а также КамАЗ «в подарок республике Уганда от Российской Федерации» («Кировец» дарить, похоже, не спешат).
Стенды находятся в двух павильонах. В павильоне «H» — российские стенды. Бросается в глаза то, чего нет на ПМЭФ (то есть павильон Татарстана в глаза не бросается: он тут точно в таком же виде, как на ПМЭФ), то есть павильон Русской православной церкви.
Здесь все объясняется пришедшим, а точнее, прихожанам очень подробно, с привлечением большого количества фотографий. «Патриарший экзархат Африки». «Освящение антиминсов». Привлекает особое внимание «Таинство Крещения в Кейптауне», а также «Первое собрание благочиния в Бурунди». Подробно поясняется, как и на каких основаниях «африканские клирики участвуют в восстановлении русских православных храмов». Запечатлена «Монахиня Матрона (в миру Джепчирчир)». Особенный интерес представляет «Первая божественная литургия в Тоголезской республике».
В павильонах «Экспофорума»
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Несколько стендов посвящены российским регионам. Не пройдешь мимо стенда Тамбовской области, не сняв головного убора, если он у тебя есть. А если нет, то просто почтительно постоишь в скорбном и уважительном молчании. Дело в том, что огромный, во всю стену, черно-серый портрет композитора Сергея Рахманинова, сына уроженца области, выполнен как надгробный памятник; соблюдены все-все формальности: цвет холодного печального гранита, высеченная на нем эпитафия «Сыграй как Рахманинов»... Композицию дополняет памятник Ивану Мичурину, который, как известно, также был неравнодушен к земле. Да, здесь, на стенде Тамбовской области, небольшое кладбище. Не проходите мимо.
Зато Министерство здравоохранения РФ отвечает за кластер «Здоровое общество». Здесь о чем-то щебечут томные девушки.
— Заходите,— зовут они,— мы вам покажем, как женщина рожает!
Там, в глубине стенда, и правда кушетка, оборудованная всякими специальными приспособлениями.
— Прямо сейчас? — недоверчиво интересуюсь я.
— Конечно, давайте, заходите!.. Только вот... Не прямо сейчас. Электрика, короче, ждем. Электрик нужен!
Я-то что, я согласен: конечно, всякой женщине, чтобы родить, нужен хотя бы электрик. Или по крайней мере сантехник.
Идем мимо Центра карантина растений (взялись за растения теперь), мимо стендов крупных российских компаний, таких как «Алмаз-Антей» (даже макеты его продукции выглядят как настоящие), к вечному и неизменному: стенду Российского футбольного союза, стоящему на том же месте, что и в июне, на экономическом форуме. Тогда здесь раздавал автографы футболист Александр Мостовой. И кажется, судя по тому, как безлюдно вокруг, что он и сейчас где-то здесь предлагает свои услуги.
Еще на одном стенде в коридоре размещены документы, свидетели эпохи. Постановление ЦК КПСС от 9 июня 1965 года: «Об отправке в Алжир советских военных специалистов...» Зачеркнуто: «...специальным бортом ВВС».
«Принять предложение Министерства обороны СССР и...» (это зачеркнуто) «Утвердить предлагаемый проект Распоряжения Совета Министров по этому вопросу... Суслов, Косыгин, Бирюков, Громыко, Степанов...».
В павильонах «Экспофорума»
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
А вот премьер-министр и министр национальной обороны Республики Конго Патрис Лумумба шлет телеграмму «Его Превосходительству Председателю Совета Министров Советского Союза: Перед лицом угрозы, нависшей над нейтралитетом Республики Конго со стороны Бельгии и некоторых западных стран, поддерживающих заговор Бельгии против нашей независимости, просим Вас ежечасно следить за развитием обстановки в Конго. Возможно, будем вынуждены просить вмешательства Советского Союза, если западный лагерь не прекратит агрессию против суверенитета республики Конго. В настоящий момент конголезская государственная территория оккупирована бельгийскими войсками, и жизнь президента и премьер-министра республики в опасности. Перевел М. Бусаров».
Да, нас с Африкой связывают поистине кровные узы. И пусть она даже не пытается забыть об этом. Мы-то не забудем.
Да, настал момент истины. Могут ли страны Африки ввести санкции против России? Звучит дико. Но ведь могут. Однако надо разорвать кровные узы. И пока не рвут. Разорвут ли? Выяснится, и скоро. Просто даже на днях.
У Африки здесь свои стенды. Самый большой, алжирский,— тоже со времен ПМЭФ, где Алжир был представлен, как известно, по-братски, в крайнем случае по-партнерски. Остальные стенды однообразны и малы, но это если не считать стенд, посвященный художникам Африки. Художники хороши. Меж картин размещены стихи об Африке:
Опустел скворечник,
Улетели птицы,
Листьям на деревьях
Тоже не сидится.
Целый день сегодня
Все летят, летят...
Видно, тоже в Африку
Улететь хотят.
Ирина Токмакова.
Или:
Полосатые лошадки,
Африканские лошадки,
Хорошо играть вам в прятки
На лугу среди травы!
Разлинованы лошадки
Будто школьные тетрадки,
Разрисованы лошадки
От копыт до головы!
Самуил Маршак.
Репродукции картин... Илья Репин, «Темнокожая девушка»; Константин Маковский, «Египетский воин»...
Оглушенная ревом и топотом,
Облеченная в пламя и дымы,
О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят серафимы...
Николай Гумилев.
И его же рисунок: «Пальмы, три слона и два жирафа», 1911.
И ведь нечего добавить. Кроме, конечно, строк Михаила Лермонтова рядом с рисунком:
Дальше, вечно чуждый тел,
Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил.
Бедуин забыл наезды
Для цветных шатров
И поет, считая звезды,
Про дела отцов.
И это все, конечно, более пронзительные павильоны, чем на ПМЭФ, с которым приходится сравнивать Африканский форум и саммит. И пусть они пока безлюдные, но ведь настанет завтра, которое, как всегда, изменит все.
Впрочем, уже сейчас я вижу свет в одном конференц-зале и спешу на этот свет. Там собрались люди, и советник президента РФ Антон Кобяков уже приготовился вручать им награды от президента Российской Федерации.
Без лишних слов и посторонних глаз, по-семейному, за труд по организации всего тут.