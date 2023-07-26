Обещанного девятнадцать лет ждут

Арбитражный суд Адыгеи прекратил банкротство бенефициара ГК «Регион» Сергея Фингермана, задолжавшего Россельхозбанку более 2,2 млрд руб. по договорам поручительства за предприятия холдинга. В феврале этого года банк уступил право требования к господину Фингерману краснодарской компании «Агро-Актив», которая затем договорилась с банкротом о рассрочке выплаты долга. По условиям мирового соглашения должник обязан ежемесячно перечислять кредитору по 100 тыс. руб. в течение 19 лет, а затем одномоментно выплатить остаток долга в сумме более 2 млрд руб. Юристы оценивают мировое соглашение как необычное.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты озадачены необычностью сделки

Фото: Вадим Некрасов, Коммерсантъ Эксперты озадачены необычностью сделки

Фото: Вадим Некрасов, Коммерсантъ

В Майкопе Арбитражный суд Адыгеи вынес определение о прекращении банкротства жителя республики Сергея Фингермана, документ опубликован в картотеке суда. Господин Фингерман является бенефициаром ГК «Регион», куда входят компании «Кубанская долина», «Наш продукт», «Кубанский элеватор», «Славрис», «ТД “Регион”», главный актив холдинга – Гиагинский маслоперерабатывающий комплекс (ГМПК). В 2018 году Сергей Фингерман выступил поручителем по нескольким крупным кредитам, выданным Россельхозбанком (РСХБ) компаниям ГМПК и «Наш продукт».

Как ранее писал "Ъ-Юг", в 2019 году у предприятий, подконтрольных господину Фингерману, начались финансовые проблемы, в 2021 году большинство из них ушло в банкротство. В октябре 2022 года суд по заявлению РСХБ признал бизнесмена банкротом и установил в реестре требования на сумму 2,246 млрд руб. В феврале 2023 года банк уступил право требования к Сергею Фингерману краснодарской компании «Агро-Актив». Вскоре после этого новый кредитор и должник начали переговоры о заключении мирового соглашения, которое в итоге утвердил Арбитражный суд Адыгеи.

Как следует из опубликованного документа, Сергей Фингерман получил рассрочку выплаты долга на 228 месяцев (19 лет). В течение этого периода должник берет на себя обязательство платить ежемесячно по 100 тыс. руб. (всего около 23 млн руб.). Последняя выплата должна закрыть остаток долга в сумме 2,223 млрд руб.

ООО «Агро-Актив» зарегистрировано в Краснодаре в 2022 году, основной вид деятельности – предоставление финансовых услуг, учредители – Акоп Акопян и Михаил Остапенко, финансовые показатели не указаны (данные kartoteka.ru).

Получить комментарий участников процесса не удалось – телефон ООО «Агро-Актив» в справочных системах не указан, арбитражный управляющий Максим Спасов на запрос "Ъ-Юг" по почте не ответил.

В пресс-службе РСХБ пояснили, что банк не комментирует действия, осуществляемые третьими лицами.

По мнению партнера адвокатского бюро «Юг» Сергея Радченко, бенефициар ГК «Регион» Сергей Фингерман заинтересован в том, чтобы выйти из банкротства и сохранить активы.

«У предпринимателя может быть надежда на то, что компании холдинга рассчитаются по кредитам в ближайшие несколько лет, и тогда долг Сергея Фингермана как поручителя будет погашен», – отметил юрист.

При этом опрошенные "Ъ-Юг" эксперты оценили мировое соглашение как необычное и странное, прежде всего из-за его длительности. Некоторые собеседники "Ъ-Юг" не исключают, что ООО «Агро-Актив» может быть подконтрольно самому Сергею Фингерману, который с помощью такой схемы урегулировал отношения с банком.

Отметим, что в настоящее время Сергей Фингерман является подсудимым по делу об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и о легализации средств, добытых преступным путем (ч. 4 ст.174.1 УК РФ), дело слушает Майкопский городской суд Адыгеи с февраля 2022 года до настоящего времени. Помимо господина Фингермана, подсудимыми в процессе являются Григорий Жахян и Юрий Мухин. В чем именно их обвиняют, выяснить не удалось, в МВД Адыгеи на запрос "Ъ-Юг" не ответили, в открытых источниках информации нет.

Анна Перова, Краснодар