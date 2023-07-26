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Обещанного девятнадцать лет ждут

В Адыгее предприниматель Сергей Фингерман получил рассрочку долга на 2,2 млрд. рублей

Арбитражный суд Адыгеи прекратил банкротство бенефициара ГК «Регион» Сергея Фингермана, задолжавшего Россельхозбанку более 2,2 млрд руб. по договорам поручительства за предприятия холдинга. В феврале этого года банк уступил право требования к господину Фингерману краснодарской компании «Агро-Актив», которая затем договорилась с банкротом о рассрочке выплаты долга. По условиям мирового соглашения должник обязан ежемесячно перечислять кредитору по 100 тыс. руб. в течение 19 лет, а затем одномоментно выплатить остаток долга в сумме более 2 млрд руб. Юристы оценивают мировое соглашение как необычное.

Эксперты озадачены необычностью сделки

Эксперты озадачены необычностью сделки

Фото: Вадим Некрасов, Коммерсантъ

Эксперты озадачены необычностью сделки

Фото: Вадим Некрасов, Коммерсантъ

В Майкопе Арбитражный суд Адыгеи вынес определение о прекращении банкротства жителя республики Сергея Фингермана, документ опубликован в картотеке суда. Господин Фингерман является бенефициаром ГК «Регион», куда входят компании «Кубанская долина», «Наш продукт», «Кубанский элеватор», «Славрис», «ТД “Регион”», главный актив холдинга – Гиагинский маслоперерабатывающий комплекс (ГМПК). В 2018 году Сергей Фингерман выступил поручителем по нескольким крупным кредитам, выданным Россельхозбанком (РСХБ) компаниям ГМПК и «Наш продукт».

Как ранее писал "Ъ-Юг", в 2019 году у предприятий, подконтрольных господину Фингерману, начались финансовые проблемы, в 2021 году большинство из них ушло в банкротство. В октябре 2022 года суд по заявлению РСХБ признал бизнесмена банкротом и установил в реестре требования на сумму 2,246 млрд руб. В феврале 2023 года банк уступил право требования к Сергею Фингерману краснодарской компании «Агро-Актив». Вскоре после этого новый кредитор и должник начали переговоры о заключении мирового соглашения, которое в итоге утвердил Арбитражный суд Адыгеи.

Как следует из опубликованного документа, Сергей Фингерман получил рассрочку выплаты долга на 228 месяцев (19 лет). В течение этого периода должник берет на себя обязательство платить ежемесячно по 100 тыс. руб. (всего около 23 млн руб.). Последняя выплата должна закрыть остаток долга в сумме 2,223 млрд руб.

ООО «Агро-Актив» зарегистрировано в Краснодаре в 2022 году, основной вид деятельности – предоставление финансовых услуг, учредители – Акоп Акопян и Михаил Остапенко, финансовые показатели не указаны (данные kartoteka.ru).

Получить комментарий участников процесса не удалось – телефон ООО «Агро-Актив» в справочных системах не указан, арбитражный управляющий Максим Спасов на запрос "Ъ-Юг" по почте не ответил.

В пресс-службе РСХБ пояснили, что банк не комментирует действия, осуществляемые третьими лицами.

По мнению партнера адвокатского бюро «Юг» Сергея Радченко, бенефициар ГК «Регион» Сергей Фингерман заинтересован в том, чтобы выйти из банкротства и сохранить активы.

«У предпринимателя может быть надежда на то, что компании холдинга рассчитаются по кредитам в ближайшие несколько лет, и тогда долг Сергея Фингермана как поручителя будет погашен», – отметил юрист.

При этом опрошенные "Ъ-Юг" эксперты оценили мировое соглашение как необычное и странное, прежде всего из-за его длительности. Некоторые собеседники "Ъ-Юг" не исключают, что ООО «Агро-Актив» может быть подконтрольно самому Сергею Фингерману, который с помощью такой схемы урегулировал отношения с банком.

Отметим, что в настоящее время Сергей Фингерман является подсудимым по делу об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и о легализации средств, добытых преступным путем (ч. 4 ст.174.1 УК РФ), дело слушает Майкопский городской суд Адыгеи с февраля 2022 года до настоящего времени. Помимо господина Фингермана, подсудимыми в процессе являются Григорий Жахян и Юрий Мухин. В чем именно их обвиняют, выяснить не удалось, в МВД Адыгеи на запрос "Ъ-Юг" не ответили, в открытых источниках информации нет.

Анна Перова, Краснодар

  • Коммерсантъ (Ростов) №135 от 27.07.2023, стр. 8

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