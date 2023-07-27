За «Семью» заплатили чеканной «Монеткой»

«Ъ-Прикамье» стала известна причина, по которой федеральный ритейлер «Лента» передает екатеринбургской «Монетке» в аренду бывшие магазины и распредцентр сети «Семьи» в Прикамье. По информации источника «Ъ-Прикамье», такое решение в «Ленте» приняли в связи с грядущим приобретением сети «Монетка». Сам федеральный ритейлер сосредоточится на управлении пермскими гипермаркетами. В «Ленте» и «Монетке» сведения о сделке и передаче пермских активов не комментируют. Два года назад «Лента» купила региональную продуктовую сеть, и сейчас собирается закрыть 30 бывших магазинов компании, на их месте будет работать «Монетка». Эксперты отмечают, что небольшим сетям сложно конкурировать с крупными ритейлерами, и считают закономерной возможную покупку «Лентой» «Монетки». По мнению собеседников, уральская сеть может обойтись федеральной компании в 300–400 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», федеральная сеть «Лента» передаст бывшие супермаркеты «Семьи» в управление другому крупному ритейлеру — сети «Монетка». Сама «Лента» сосредоточится на развитии гипермаркетов бывшей пермской сети. Информированный собеседник в бизнес-среде пояснил, что такое решение федерального ритейлера связано с тем, что «Лента» покупает «Монетку». При этом уральская продуктовая сеть продолжит работать под своим брендом.

Сведения о покупке «Лентой» сети «Монетка» стали известны на фоне планов «Монетки» открыть в Пермском крае, в деревне Кондратово (Пермский район), распределительный центр. Объект разместится на ул. Водопроводной, 8а. По этому адресу находится логистический центр бывшей сети «Семья», которую ГК «ЭКС» в 2021 году продала «Ленте». Собеседник рассказал, что «Монетка» займет складские площади в Кондратово на правах субарендатора, сейчас оформляются необходимые документы. Этот распредцентр у ГК «ЭКС» ранее арендовала сеть «Лента». Двухэтажный распределительный центр в Кондратово общей площадью 10 тыс. кв. м станет шестым подобным объектом «Монетки» в России. Сейчас уральская сеть набирает сотрудников в логистический комплекс.

В «Ленте» не стали комментировать возможную покупку «Монетки» и передачу бывших магазинов «Семьи» под управление приобретаемого ритейлера. В «Монетке» к моменту подготовки материала на вопросы издания не ответили.

«Лента» — одна из крупнейших российских розничных сетей с головным офисом в Санкт-Петербурге. Как указано на сайте компании, на конец марта 2023 года под ее управлением находилось 259 гипермаркетов, 568 супермаркетов и магазинов «Мини Лента» более чем в 200 населенных пунктах России. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2022 году выручка «Ленты» составила 537 млрд руб. В 2021 году в рамках экспансии в сегменте супермаркетов ритейлер купил сеть Billa, включающую 161 магазин.

В том же 2021 году «Лента» приобрела пермского продуктового ритейлера «Семья» у ГК «ЭКС» бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова. «Семья» управляла 75 магазинами в Пермском крае, в 2021 году, по данным краевого УФАС, доля компании на местном рынке доходила до 4,61%. Выручка ритейлера в 2020 году составила 14 млрд руб. без НДС (данные «Infoline-Аналитики»). Цена сделки составила около 2,45 млрд руб. До покупки «Семьи» в Прикамье у «Ленты» действовало всего четыре гипермаркета. В июне «Лента» начала закрывать в Прикамье неэффективные магазины. В компании точное число планируемых к закрытию точек не называли. Согласно данным 59.ru, в Пермском крае закроют или уже закрыли около 30 супермаркетов. На освободившихся местах планируется открыть супермаркеты «Монетка», сообщали пермские СМИ.

Торговая сеть «Монетка» была образована в Екатеринбурге в 2001 году, ее владельцем является бизнесмен Роман Заболотнов. В 2020 году господин Заболотнов продал холдингу X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») сеть магазинов «Райт», которая также относилась к «Монетке». Как указано на сайте компании, в 2020 году в состав сети входило 1565 магазинов, сейчас сеть работает в 13 регионах и насчитывает 2032 точки. В Перми, по данным 2ГИС, у ритейлера работает 133 торговые точки.

Основатель сети «Жизньмарт» Иван Зайченко, ссылаясь на ФАС, отмечает, что основную долю рынка в городах-миллионниках в основном занимают сети «Магнит» и «Пятерочка». Небольшим сетям очень сложно конкурировать с крупными ритейлерами, подчеркивает эксперт. «Это общий тренд, когда крупные ритейлеры скупают мелких, а покупателям и поставщикам остается все меньше выбора, с кем можно работать и какие продукты покупать»,— рассуждает основатель сети «Жизньмарт». Продажа «Монеткой» гипермаркетов «Райт» холдингу Х5 тоже укладывалась в этот тренд. Сегмент гипермаркетов не очень востребован в России, люди больше предпочитают магазины формата «у дома», добавляет Иван Зайченко.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает закономерной возможную покупку «Лентой» «Монетки». Даже при текущей кризисной ситуации в экономике и сфере потребления ритейл будет иметь хорошую выручку, а значит, в этом сегменте будут и инвесторы. «Сети будут укрупняться и увеличивать количество магазинов, а самый простой путь — это покупка уже существующих сетей, и те игроки, которые найдут средства для покупки, опередят других на полгода-год и при условии разумного управления выйдут в лидеры, которых потом будет сложно догнать»,— уверен Илья Жарский. Управляющий партнер Veta полагает, что сделка по покупке «Монетки» с учетом числа торговых точек компании и других факторов может составить 300–400 млрд руб. При этом один магазин сети в среднем стоит примерно $1,5–2 млн.

Евгения Ахмедова, Мария Игнатова