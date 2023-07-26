Украинский диверсант отсидит за себя и за ГУР

2-й Западный окружной военный суд приговорил 40-летнего гражданина России и Украины Сергея Белавина к 22 годам строгого режима. Он признан виновным в подрыве железнодорожных путей в Брянской области летом 2022 года. Сергей Белавин полностью признал инкриминируемые ему преступления — совершение теракта по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в составе организованной группы, обучение террористической деятельности, незаконный оборот взрывчатых веществ и изготовление взрывного устройства. Помимо отсидки террористу придется возместить ущерб РЖД и ее работникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Белавин (включен в список террористов и экстремистов) во время заседания 2-го Западного окружного военного суда

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Белавин (включен в список террористов и экстремистов) во время заседания 2-го Западного окружного военного суда

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Меньше месяца понадобилось тройке судей окружного военного суда, чтобы разобраться в причинах, толкнувших сантехника из Славянска (ДНР) Сергея Белавина на совершение тяжких преступлений на территории России, и вынести ему приговор. Суд признал подсудимого виновным по ст. 205, 205.3, 222.1 и 223.1 УК РФ (теракт в составе организованной группы; прохождение обучения террористической деятельности; незаконное приобретение, изготовление, перевозка и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства).

Сергею Белавину назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, на год меньше, чем запрашивал для него гособвинитель.

По приговору первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, а после освобождения будет ограничен в свободе на два года. Суд также назначил ему штраф в размере 800 тыс. руб. и полностью удовлетворил гражданские иски: РЖД о погашении материального ущерба на 157 тыс. руб. и морального вреда, причиненного машинисту поезда и его помощнику, в размере 400 тыс. руб. каждому. При этом локомотивное депо «Гомель» Белорусской железной дороги, ущерб которой следствие оценило в 8,3 тыс. руб., требовать эту сумму с Белавина не стало.

Как следует из материалов уголовного дела, расследованного СКР, в феврале 2019 года Сергей Белавин был завербован сотрудниками ГУР Минобороны Украины для совершения терактов на территории России за вознаграждение. По его собственным признательным показаниям, на это его толкнуло трудное материальное положение семьи с двумя малолетними детьми.

Белавин неоднократно выезжал в Киев и область, где участвовал в тренингах по физической подготовке, изучая параллельно минно-взрывное дело.

По версии следствия и по показаниям самого подрывника, в июне 2022 года он отправился в Россию, получив от сообщников 100 тыс. руб. и $4 тыс. На эти деньги он снял квартиру в Воронеже и арендовал автомобиль Fiat Punto белого цвета. Затем, получив СМС от своих сообщников, отправился в лес, где отыскал подготовленный тайник со взрывчаткой и детонаторами, которые перепрятал в 700 м от железнодорожного полотна. Новый схрон Белавин отметил для себя пустой бутылкой из-под «Гжелки». 9 июля 2022 года он собрал на съемной квартире бомбу и заложил ее между шпалами на 153-м километре перегона между станциями Робчик—Песчанка Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области.

Бомба сработала в 10:46 утра, когда к месту теракта приближался товарный состав «Гомель—Москва». Поскольку взрыв произошел в 50 м от состава, машинист успел его экстренно остановить. Сотрудники ФСБ по горячим следам вычислили и задержали подрывника.

Приговор Белавин выслушал отрешенно, никак не отреагировав на назначенный ему срок, который он, скорее всего, обжаловать не будет. Расследование дела в отношении его сообщников продолжается.

Юрий Сенаторов