Террорист обозначил схрон «Гжелкой»

Во 2-м Западном окружном военном суде начался процесс по делу гражданина России и Украины Сергея Белавина, которому инкриминируют совершение в июле прошлого года теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб. По версии СКР, он взорвал бомбу перед грузовым составом на железнодорожном перегоне Робчик—Песчанка Брянской области. Буквально на следующий день после подрыва он был задержан и во всем сознался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Белавинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Белавинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Открыв заседание, председательствующий судейской тройки Игорь Никитчук первым делом установил личность подсудимого. Выяснилось, что тот имеет высшее образование, женат и у него двое детей 2014 и 2015 годов рождения. До ареста Сергей Белавин работал техником в жилищно-коммунальном хозяйстве города Славянска Донецкой области Украины, гражданином которой являлся. Но также он получил гражданство и России.

Выяснив эти детали, председатель Никитчук предложил сторонам заявлять ходатайства. Но поскольку таковых не оказалось, судья дал слово представителю Генпрокуратуры РФ Александру Коробейникову. Тот сразу заявил, что обвинение объемное и поэтому он намерен ограничиться изложением его сути. «А если в ходе оглашения что-то будет неясно,— заметил прокурор,— я готов дать необходимые пояснения». На это никто не возражал.

Гособвинитель сообщил, что не позднее февраля 2019 года уроженец Донецкой области Сергей Белавин был завербован представителями Главного управления разведки Минобороны Украины для совершения терактов на территории России за вознаграждение. Для подготовки обвиняемый Белавин неоднократно выезжал в Киевскую область, где участвовал в тренингах по физической подготовке, одновременно изучая минно-взрывное дело.

В июне 2022 года Белавин, по версии следствия, отправился в Россию, получив от сообщников 100 тыс. руб. и $4 тыс. На эти деньги он снял квартиру в Воронеже и арендовал автомобиль Fiat Punto белого цвета. После чего нашел в лесу заранее подготовленный сообщниками тайник со взрывчаткой и детонаторами и перепрятал все это в 700 м от железнодорожного полотна. Накануне теракта, 9 июля 2022 года, Сергей Белавин собрал бомбу и заложил ее между шпалами на 153-м км перегона между станциями Робчик—Песчанка Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области.

Бомба сработала в 10:46 утра, когда к месту теракта приближался товарный состав «Гомель—Москва». И как отметил гособвинитель, лишь благодаря мужеству и реакции машиниста удалось избежать схода локомотива с железнодорожного полотна, поскольку подрыв произошел в 50 м от локомотива. Пока велись восстановительные работы, отставание поездов от расписания на железной дороге составило от 4 до 10 часов.

Задержать предполагаемого преступника удалось буквально на следующий день. Полицейские остановили машину, водитель которой показался им подозрительным, а потом передали его следственным органам. Еще через день Белавин сознался в содеянном и под контролем сотрудников УФСБ позвонил в Киев некоему Андрею, которому доложил об успешной акции и получил указание как можно быстро вернуться на родину.

Все происшедшее прокурор Коробейников квалифицировал как теракт с причинением тяжких последствий в составе преступной группы (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), прохождение обучения для осуществления теракта (ст. 205.3 УК РФ), а также изготовление, хранение и перевозку взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Сергей Белавин молча выслушал прокурора, и когда председательствующий его спросил: «Вам понятно, в чем вас обвиняют?», ответил утвердительно.

Затем суд предложил сторонам утвердить порядок исследования доказательств. А поскольку свидетелей не вызывали, гособвинитель предложил начать с рассмотрения письменных материалов дела. В результате удалось изучить содержание трех томов. В основном там были протоколы осмотра места происшествия, рапорты правоохранителей о совершенном теракте. Было немало и фотографий, на которых было запечатлено место подрыва, пострадавший локомотив (на тепловозе потрескались стекла), а также фотографии личных предметов террориста.

Особый интерес у председательствующего Игоря Никитчука вызвал факт обнаружения пустой бутылки водки «Гжелка» недалеко от последнего схрона, устроенного Белавиным. «А это-то зачем?» — поинтересовались судьи. На что Александр Коробейников ответил, что таким образом Белавин пометил место, где перепрятал взрывчатку.

— Правильно все? Была бутылка? — поинтересовался председательствующий.

— Была! — ответил подсудимый.

— Пустая? — последовал новый вопрос.

— Да.

— Верно, опасно оставлять в лесу полную,— усмехнулся судья.

В ходе изучения письменных материалов выяснилось, что прямой ущерб, причиненный РЖД терактом, составил порядка 120 тыс. руб., а локомотивному депо «Гомель» Белорусской железной дороги — 8,3 тыс. руб. Впрочем, исковых требований к подсудимому никто из них не заявил. Зато машинист и его помощник потребовали взыскать с него по 400 тыс. руб. в порядке компенсации морального вреда.

Алексей Соковнин