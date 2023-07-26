Чистая прибыль «Ураласбеста» в первом полугодии 2023 года выросла в семь раз

ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» («Ураласбест», Свердловская область) за первое полугодие 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,19 млрд руб., что в семь раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании.

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Себестоимость продаж предприятия составила 4,6 млрд руб., увеличившись на 6,8%. Выручка «Ураласбеста» за этот же период времени сократилась на 8,3% — до 9 млрд руб. Валовая прибыль уменьшилась на 20%.

«Ураласбест» работает на базе Баженовского месторождения (открыто в 1885 году землемером-топографом А. П. Ладыженским), разведанные запасы которого оцениваются на 150 лет. Месторождение разрабатывается открытым способом. Протяженность карьера составляет 8 км, ширина — 2,5 км, глубина — 350 м. Площадь, занятая горными работами, составляет 40 кв. км.

Диана Сунагатуллина

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