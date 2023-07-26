ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение в связи с заявлением о росте стоимости на гречневую крупу в России, озвученным публично. Ранее гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции «Где маржа» озвучил прогноз роста цен на гречневую крупу в сентябре 2023 года. Его сегодня, 26 июля, процитировал ряд СМИ, отмечает ФАС.

«Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей»,— заявило ведомство, отметив, что предостережение — это превентивная мера. При обнаружении признаков установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ФАС незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования.

Господин Рылько связал рост цен с окончанием сезона, девальвацией рубля и рекордным экспортом. По его прогнозам, к сентябрю оптовая стоимость крупы может достичь 45 тыс. руб. за тонну и даже превысить этот показатель.

По данным ИКАР, в сезоне-2022/23 Россия экспортировала 262 тыс. тонн гречихи и гречки, что примерно на 17% больше, чем сезоном ранее.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Разбор по частям гречи».

Мария Федотова