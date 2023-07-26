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В Рыбинске объект культурного наследия станет отелем

В Рыбинске усадьба купцов Журавлевых на улице Стоялая станет пятизвездочным отелем. Об этом рассказал глава города Дмитрий Рудаков в ходе эфира радио «Рыбинск-40».

Усадьба купцов Журавлевых

Усадьба купцов Журавлевых

Фото: «Рыбинск-40»

Усадьба купцов Журавлевых

Фото: «Рыбинск-40»

Господин Рудаков, рассказывая о положительных примерах ремонтных работ фасадов исторических зданий, привел в пример планы по объекту культурного наследия — усадьбе купцов Журавлевых.

«У нас появился новый собственник у усадьбы Журавлева, и там будет пятизвездочный отель. Пока не буду говорить, кто собственник. В Ярославле нет пятизвездочного отеля, а в Рыбинске будет. Это будет серьезное инвестиционное вложение собственника»,— сказал глава Рыбинска.

Дом построен в начале 19 века. В 1820 году дом купил Михаил Журавлев, бывший городской глава. В 1858 году здание было перестроено архитектором Петром Уткиным. Здание сдавалось в аренду под питейный дом, контору цепного пароходства «Шексна», страхового общества «Россия». В годы советской власти – магазины овощной, жилые квартиры, мастерская по изготовлению памятников. Более строение известно как Дом мадам Грицацуевой из фильма «12 стульев». Сейчас дом разрушается.

Алла Чижова

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