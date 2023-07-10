Госдума в июле увеличит число заседаний с трех до четырех в неделю

Государственная дума увеличит в ближайшие две недели количество пленарных заседаний: в неделю запланировано четыре встречи вместо прежних трех. Решение принято по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Нам важно до конца сессии рассмотреть ряд законопроектов, в том числе о дополнительных гарантиях по поддержке детей-сирот в вопросе обеспечения их жильем; об освобождении от НДС туроператоров, работающих на внутреннем и въездном направлениях туризма; о запрете смены пола»,— пояснил господин Володин.

Завершающее заседание сессии состоится 26 июля. После этого депутаты будут работать в своих избирательных округах до 7 августа. В скорректированном графике, о котором сообщалось ранее, планировалось, что Госдума проведет последнее пленарное заседание 27 июня, а первое осеннее — 12 сентября.