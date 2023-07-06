Петербургские фармкомпании на треть увеличили производство медицинских препаратов

За прошедший год петербургские фармацевтические компании снизили время изготовления субстанций и препаратов в среднем на 24%, увеличив их производство на 33%. Такие данные озвучила администрация Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, предприятие «Самсон-Мед» совместно с экспертами регионального центра компетенций (оператора национального проекта «Производительность труда» в Петербурге) стало на 30% больше производить лекарств для терапии инсульта и хронической ишемии мозга.

В свою очередь, компания «Полисан» также на треть увеличила производство уникального раствора для вывода токсинов из организма и кровезамещения. Этот препарат внесен, в том числе, в схемы лечения пациентов с тяжелыми формами COVID-19.

На заводе компании «Герофарм», производящей фармацевтические субстанции, производительность участка биосинтеза инсулина выросла на 20%.

В целом экономический эффект от увеличения объемов производства медицинских препаратов в Петербурге за 2022 год составил более 93 млн рублей, подсчитали в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на площадке АО «Фармасинтез Норд» в Петербурге планируется запуск производства генсулинов. Мощность завода составит более 5 млн единиц продукции в год.

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