В Ярославле вновь сменился директор фонда капремонта

Исполняющим обязанности директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области назначен Алексей Григорьев. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в фонде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт Фонда капитального ремонта Ярославской области. Фото: Официальный сайт Фонда капитального ремонта Ярославской области.

Господин Григорьев назначен 11 июля. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что с 22 июня обязанности руководителя фонда исполняла заместитель директора Елена Козлова. Она сменила на этой должности Дмитрия Сухого, который проработал всего один месяц. Господин Сухой сменил Романа Гайнутдинова, работавшего на этом посту с 2019 года.

В марте 2023 года стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. После возбуждения дела в фонде началась смена директоров.

В фонде капремонта не уточнили, с какой должности пришел работать новый руководитель. В фонде он ранее не работал.

Алла Чижова