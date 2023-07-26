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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила освобождение от комиссий переводов самому себе до 30 млн рублей

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который обяжет банки без взимания комиссий осуществлять переводы между счетами граждан в разных кредитных организациях. Ежемесячно граждане смогут переводить сами себе до 30 млн руб.

Действие закона будет распространяться только на переводы в Системе быстрых платежей либо в приложении банка. Кредитным организациям запрещается ограничивать размер или число операций в пределах 30 млн руб. Авторы инициативы отмечали, что эта мера направлена на неограниченный перевод крупных средств от продаж недвижимости, а также против «зарплатного рабства».

В настоящее время клиенты банков могут перевести без комиссии через СБП до 100 тыс. руб. в месяц. Если сумма превышает 100 тыс. руб. в месяц, то комиссия составит не более 0,5% суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб.

Законопроект был внесен на рассмотрение в июле 2022 года депутатом от партии «Справедливая Россия» Анатолием Аксаковым и сенатором, членом «Единой России» Николаем Журавлевым. Изначально планировалось повысить бесплатный лимит до 1,4 млн руб., при этом ряд крупных банков предлагал снизить лимит до 300–600 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Переводы выйдут за рамки банков».

Милена Костерева

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