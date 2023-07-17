Переводы выйдут за рамки банков

Россияне смогут перевести себе из одного банка в другой без комиссии до 30 млн руб. Сейчас лимит для таких операций по СБП составляет 100 тыс. руб. В конце 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагалось повысить этот предел до 1,4 млн руб. в месяц. Теперь же власти решили увеличить его до 30 млн руб., сообщают «Известия» со ссылкой на документ и источники. При этом банки ранее выступали против столь существенных повышений. Они предлагали установить лимит на уровне 300-600 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но на деле эту историю трудно назвать рискованной для кредитных организаций даже с порогом в 30 млн, уверен руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея:

«В большинстве сценариев при переводах физических лиц суммы редко доходят до предельных. Но если говорить о юрлицах, для них это может быть актуально, особенно когда компании сами себе переводят деньги после каких-нибудь больших контрактов.

При, например, покупке квартиры удобно переводить все деньги разом. Это обычно актуально при редких больших покупках либо при серьезных обстоятельствах, поэтому причины сохранять низкие лимиты нет, кроме обеспечения дополнительных гарантов безопасности для ликвидности банков. Увеличение суммы перевода на свою карту другого банка без комиссии удобно для пользователя, таким образом повышается и лояльность клиентов».

В случае, если возможность переводить деньги таким образом будет не только у физических лиц, востребованность инструмента вырастет, говорит председатель совета ассоциации «Электронные деньги» и руководитель лаборатории современных финансовых технологий СПбГУ Виктор Достов. Но конкуренция между банками тоже увеличится, считает собеседник “Ъ FM”:

«Идея обсуждалась давно. В мире распространяется подход, что деньги клиента — это деньги клиента, независимо от того, где они лежат. И стоимость перевода между счетами клиентов должна снижаться. Это вполне понятная история. Она решает проблему избавления от так называемого зарплатного рабства, когда клиент получает гонорар через какой-то банк з, а условия в этой кредитной организации плохие, но перевести в другой банк он не может, потому что придется платить комиссию.

Данное решение заметно повышает конкуренцию между банками за клиента. Финансовые организации лишаются барьера удержания. Нынешний порог перевода по СБП в 100 тыс. руб. мал даже для физлиц. Все-таки довольно много людей, получающих больше 100 тыс руб., и в ряде случаев они предпочитают пользоваться не зарплатным банком, а тем, который им нравится. Плюс, возможно, действительно это будет инструмент оптимизации для самозанятых, для ИП, когда люди держат деньги в разных банках по разным причинам, смогут дробить или консолидировать, чтобы более эффективно и быстро проводить платежи».

Увеличение лимита до 30 млн руб. поддержали Тинькофф-банк и Альфа-банк, сообщает издание. В первом провели опрос среди клиентов и выяснили, что около 60% хотели бы иметь возможность переводить себе без комиссии более 100 тыс. руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба