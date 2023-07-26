Гражданина Киргизии осудили на 19 лет за изнасилование и убийство девушки на кладбище в Сочи

Краснодарский краевой суд назначил 19 лет лишения свободы гражданину Киргизии, который изнасиловал и убил девушку на кладбище в Сочи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Вечером 20 августа 2022 года мужчина находился на кладбище в состоянии алкогольного опьянения. Думая, что он является работником кладбища, к нему с просьбой о помощи отыскать могилу своей прабабушки обратилась девушка. Он проводил ее, а затем напал, изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера. После этого он задушил девушку и забрал ее вещи, в том числе банковскую карту, которой позже расплачивался в продуктовых магазинах. Смерть девушки наступила на могиле ее прабабушки.

Бегмата Жолдошева обвинили по ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, п. «к» ч. 2 ст. 105, п «в» ч. 2 ст. 158 и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (в совершении преступлений против половой свободы местной жительницы, ее убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, а также краже). В судебном заседании он раскаялся и попросил прощения у матери погибшей.

Суд признал его виновным и путем частичного сложения наказаний назначил 19 лет лишения свободы и 60 тыс. руб. штрафа. Первые шесть лет преступник проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей о возмещении морального вреда, материального ущерба и расходов на погребение. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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