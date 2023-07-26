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Коммерсантъ FM
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Суд приговорил Сергея Белавина к 22 годам колонии по делу о теракте на железной дороге

Второй западный военный суд (Москва) приговорил к 22 годам колонии строгого режима гражданина России и Украины Сергея Белавина. Его признали виновным в совершении в июле 2022 года теракта на железной дороге в Брянской области по заданию украинских спецслужб.

«Приговором суда Белавину назначено 22 года колонии строгого режима со штрафом в 600 тыс. руб. Гражданские иски обоим потерпевшим по 400 тыс. руб. и РЖД на 157 тыс. 69 руб. удовлетворены»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, Сергей Белавин признан виновным по статьям о теракте в составе организованной группы (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) , прохождении обучения террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконном приобретении, изготовлении, перевозке и хранении взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Суд установил, что для выполнения задания украинских спецслужб Сергей Белавин получил 100 тыс. руб. и $4 тыс. Ущерб РЖД от теракта составил 119 820 руб., а локомотивного бюро «Гомель» Белорусской железной дороги — 8,3 тыс. руб.

По версии следствия, в июне 2022 года Сергей Белавин отправился в Россию, получив от сообщников 100 тыс. руб. и $4 тыс. На эти деньги он снял квартиру в Воронеже и арендовал автомобиль. После чего нашел в лесу заранее подготовленный сообщниками тайник со взрывчаткой и детонаторами и перепрятал все это в 700 м от железнодорожного полотна.

Накануне теракта Сергей Белавин собрал бомбу и заложил ее между шпалами на 153-м километре перегона между станциями Робчик и Песчанка Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области. Бомба сработала в 10:46 9 июля, когда к месту теракта приближался товарный состав, следующий по маршруту Гомель—Москва. Схода локомотива с железнодорожного полотна удалось избежать. Никто не пострадал. Сергея Белавина задержали на следующий день. Он сознался в содеянном.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Террорист обозначил схрон "Гжелкой"».

Милена Костерева

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