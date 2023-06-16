В соцсетях Ильи Сачкова опубликовано видео: «Если вы это видите, значит, со мной что-то произошло»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Telegram-канале основателя компании в сфере информационной безопасности Group-IB Ильи Сачкова опубликована видеозапись, на которой он заявляет о своей невиновности и призывает своих коллег «продолжать работу и бороться с преступностью». Господин Сачков находится в СИЗО с 2021 года по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). По версии следствия, он передавал за рубеж материалы, которые представляли государственную тайну.

Group-IB создает программное обеспечение в сфере информбезопасности, сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании киберинцидентов, а также оказывает услуги по защите авторских прав в интернете. Решениями Group-IB, по ее собственным данным, пользуются Сбербанк, Альфа-банк, «МегаФон», «Ростех» и другие компании. Структура также занимается оказанием услуг в сфере информационной безопасности и является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов — крупнейшие российские и международные компании. В апреле 2023 года российские активы компании перешли к местным акционерам и топ-менеджменту.

«Если вы видите это видео, значит, со мной что-то произошло или происходит. Больница, тюрьма, исчезновение — что-то, что является экстраординарным, но к чему мы уже, наверное, привыкли»,— сказал господин Сачков. В комментарии он уточнил, что видео было записано в июне 2021 года, поскольку уже тогда он понимал, что против него «готовится серьезная провокация».

Илья Сачков обратился к своим коллегам и отметил, что вне зависимости от того, «живой он или мертвый», им стоит продолжать «бороться с преступностью». «Компьютерная (преступность.— "Ъ") проинтегрировала с организованной и проинтегрировала с коррупционными и грязными политиками в разных странах, к сожалению и в России»,— сказал он. По словам господина Сачкова, произошедшее с ним может быть связано с «профессиональной ревностью людей с погонами», поскольку «какая-то частная маленькая компания может делать работу лучше и быстрее».

«Отдельный привет я хочу передать Олегу Иннокентьевичу Кашенцову (руководитель Центра информационной безопасности ФСБ.— "Ъ"), который отвечает за безопасность нашего интернета в каком-то смысле этого слова. Благодаря таким людям безопасности у нас в стране нет»,— добавил предприниматель.

Илья Сачков подчеркнул, что его слова не относятся ко всем сотрудникам «подобных учреждений». «Но раз долгие годы на руководящих позициях находятся такие люди, я считаю, что родина находится в большой опасности. И вместо того, чтобы искать внутренних врагов в России, я бы посмотрел на врагов внутри подобных организаций»,— заключил он.

Руководителя Group-IB арестовали 29 сентября 2021 года по подозрению в госизмене. В чем именно обвиняется бизнесмен, неизвестно. Илья Сачков свою вину не признает. Он говорил, что уголовное дело в отношении него возбуждено в пользу отдельных групп, которым его профессиональная деятельность «сильно помешала».

Милена Костерева