В Ростовской области задержали беглого заключенного, скрывавшегося полтора месяца

В Ростове-на-Дону 26 июля оперативники управления ГУФСИН Ростовской области задержали сбежавшего из колонии более месяца назад заключенного Григория Бабенко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации регионального управления, мужчину обнаружили в Пролетарском районе города около 2:00 ночи. Григория Бабенко поместили в следственный изолятор. За побег из колонии-поселения ему грозит уголовное наказание сроком до четырех лет лишения свободы в колонии общего либо строгого режима.

Уроженец Ростова-на-Дону Григорий Бабенко 14 июня сбежал из КП-8 в поселке Садковский Веселовского района Ростовской области, где отбывал трехлетний срок за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Он самовольно покинул отдаленное рабочее место, где был трудоустроен, и не вернулся в учреждение. Причины побега 35-летнего заключенного неизвестны.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону