Danone списала российские активы, в том числе молочный комбинат «Липецкий»

Французская Danone, которой принадлежал в том числе молочный комбинат «Липецкий», в июле «деконсолидировала» свои подразделения молочных и растительных продуктов питания в России. Из-за этого около €200 млн будут списаны с баланса компании. «Неденежный эффект» с учетом валютных курсов оценивается примерно в €500 млн. Об этом говорится в финансовой отчетности компании за первое полугодие, сообщает «Ъ»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым передал «во временное управление» Росимуществу доли в российских структурах Danone. Согласно документу, под управление государства — то есть фактически национализированы — переходят 83,292 млн обыкновенных акций «Данон Россия», которые принадлежали Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд».

Гендиректором компании «Данон Россия» стал заместитель председателя правительства Чечни — министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. По данным СМИ, управленец может быть племянником главы Чечни Рамзана Кадырова.

Передача в управление Росимуществу молочного комбината «Липецкий» и других активов холдинга Danone оказалась неожиданной для иностранных собственников этих активов. Они изучают юридические последствия действий российских властей и готовятся принять меры для отстаивания своих прав.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте